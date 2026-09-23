Δολοφονία Δημοσθένους: 18 μήνες φυλάκιση για τον 30χρονο - Παραδέχθηκε κλοπή οχήματος

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 30χρονο που παραδέχθηκε την κλοπή οχήματος σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν ομόφωνη ενώ λήφθηκαν υπόψη και διάφοροι μετριαστικοί παράγοντες καθώς επίσης και άλλη μια υπόθεση του κατηγορούμενου που εκκρεμούσε.

Ο 30χρονος είχε αρχικά συλληφθεί και κατηγορηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, ωστόσο κατά την προηγούμενη δικάσιμο το κατηγορητήριο τροποποιήθηκε και απαλλάχθηκε από άλλες 15 κατηγορίες, παραδεχόμενος τελικά μία κατηγορία που αφορά την κλοπή οχήματος.

Πρόκειται για ένα μπλε Mitsubishi Colt, αξίας €4.000 μέσα στο οποίο υπήρχε και άλλη περιουσία αξίας περίπου €1750, το οποίο ανήκε στον ιερέα της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό και κλάπηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τα γεγονότα που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 30χρονος ζήτησε από άλλο πρόσωπο να εξασφαλίσει για λογαριασμό του όχημα, καταβάλλοντάς του στη συνέχεια €300. Μετά την κλοπή, φέρεται να του είπε τηλεφωνικώς «έλα σφαίρα στη Λευκωσία και φέρ’ το».

Το όχημα εντοπίστηκε στις 14 Οκτωβρίου, τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία Δημοσθένους, στον χώρο στάθμευσης της εκκλησίας Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, σε μικρή απόσταση από την οικία του θύματος και το σημείο όπου διαπράχθηκε η δολοφονία ενώ μέσα σε αυτό υπήρχαν και μπιτόνια εύφλεκτης ύλης. Ο 30χρονος τελεί υπό κράτηση από τις 19 Οκτωβρίου 2025, ενώ για την επιβολή της ποινής θα συνυπολογιστεί και δεύτερη υπόθεση που αφορά εντοπισμό κινητού τηλεφώνου στο κελί του κατά την κράτησή του στα κρατητήρια της ΑΔΕ Λεμεσού.

Η υπόθεση πλέον συνεχίζει με 3 κατηγορούμενους, που αντιμετωπίζουν συνολικά 15 κατηγορίες. Έχει οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου για προγραμματισμό, όπου θα γίνει προσπάθεια για συμφωνία παραδεκτών γεγονότων. Από εκεί και πέρα, το Δικαστήριο προγραμμάτισε την υπόθεση μέχρι και το τέλος του χρόνου, σημειώνοντας πως θα γίνονται τρεις δικάσιμοι κάθε βδομάδα, με στόχο να προχωρήσει η εκδίκαση.

Σχετικά με τους 3 κατηγορούμενους που συνεχίζουν στην υπόθεση, πρόκειται για δύο 28χρονους και έναν 31χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για πολύ σοβαρά αδικήματα, μεταξύ αυτών και του φόνου εκ προμελέτης.