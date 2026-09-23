Αντρέας Κυριακού: Να απομακρυνθούν άμεσα τα σιδερόκουτα της ντροπής

Την άμεση απομάκρυνση των τριών ογκωδών μεταλλικών κατασκευών από το λιμανάκι της Πάφου ζητά ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ, Αντρέας Κυριακού, χαρακτηρίζοντάς τες «αντιαισθητικές» και «ξένες προς τον χαρακτήρα ενός ιστορικού χώρου».

Όπως αναφέρει ο κ. Κυριακού, τα τρία «σιδεροκούτια» εξακολουθούν να προκαλούν την αισθητική του λιμανιού, ενός χώρου με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική σημασία. «Μιλάμε για ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια της Κύπρου, έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία της αρχαίας Πάφου και με έναν μοναδικό πολιτιστικό και αρχαιολογικό περίγυρο.

Δεν μπορεί η εικόνα του να υποβαθμίζεται από ογκώδεις κατασκευές που δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα του», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ επικαλείται, παράλληλα, την επίσημη θέση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το οποίο, σύμφωνα με σχετική επιστολή, έχει ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσης των κατασκευών.

«Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει επίσημα ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλους τους αρμόδιους», σημειώνει ο κ. Κυριακού. Ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ θέτει στο επίκεντρο και τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι αυτές αποτέλεσαν αποτέλεσμα αποφάσεων της προηγούμενης δημοτικής αρχής και δημοτικών συμβούλων.

«Υπάρχουν βεβαίως και οι συμφωνίες με την εταιρεία, τις οποίες ο εν αργία Δήμαρχος και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι υποστήριξαν και υπέγραψαν. Σήμερα, όμως, πρέπει να δούμε το ζήτημα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του ιστορικού χαρακτήρα του λιμανιού», αναφέρει.

Ο κ. Κυριακού χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη επιλογή «μέγα λάθος» και ζητά να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν για την απομάκρυνση των κατασκευών. «Απαιτούμε να φύγουν αυτά τα εκτρώματα που ντροπιάζουν την ιστορικότητα του λιμανιού», δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ. Όπως υπογραμμίζει, το λιμανάκι της Πάφου δεν είναι ένας οποιοσδήποτε χώρος, αλλά ένα σημείο με ξεχωριστή ιστορική, πολιτιστική και αρχαιολογική αξία.

«Η Πάφος έχει μια μοναδική ιστορία και το λιμάνι της αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε κατασκευές που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του χώρου να παραμένουν εκεί επ' αόριστον. Ζητούμε να δοθεί άμεσα λύση και να αποκατασταθεί η εικόνα του ιστορικού λιμανιού», καταλήγει ο Αντρέας Κυριακού.