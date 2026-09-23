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«Δώστε τους το Νιου Τζέρσεϊ»: Η απίστευτη ατάκα του Σύρου Πρόεδρου αλ-Σαράα στον Τραμπ για το Γκολάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο αλ-Σαράα αποκάλυψε ότι η Δαμασκός διεξάγει άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ εδώ και περίπου ένα χρόνο, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μερικές φορές πλησιάζουν σε συμφωνία, προτού το Ισραήλ υποχωρήσει στα τελικά στάδια.

O Σύρος Πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα αποκάλυψε μια συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα Υψίπεδα του Γκολάν, λέγοντας ότι του πρότεινε αστειευόμενος να δοθεί στο Ισραήλ η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ αντί για συριακή γη που «δεν του ανήκει».

Οι παρατηρήσεις του αλ-Σαράα έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας διαλόγου που διοργάνωσε το Πρόγραμμα για τη Συρία του Ατλαντικού Συμβουλίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών .

Ο αλ-Σαράα είπε ότι ο Τραμπ στάθηκε στο πλευρό της Συρίας και έλαβε μια «ιστορική» απόφαση να άρει τις κυρώσεις εναντίον της, τονίζοντας ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Αναφέρθηκε ότι σε προηγούμενη συνομιλία του με τον Τραμπ σχετικά με την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας επί των Υψιπέδων του Γκολάν από την Ουάσινγκτον, αστειευόμενος πρότεινε «να δοθεί στο Ισραήλ το Νιου Τζέρσεϊ αντ’ αυτού».

Με όρους πολιτικής σοβαρότητας, ο αλ-Σαράα τόνισε ότι τα Υψίπεδα του Γκολάν είναι διεθνώς αναγνωρισμένο συριακό έδαφος και ότι η ιδιοκτησία τους δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, τονίζοντας ότι κανένας Σύρος ή Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να τα παραχωρήσει.

Διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Ο αλ-Σαράα αποκάλυψε ότι η Δαμασκός διεξάγει άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ εδώ και περίπου ένα χρόνο, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μερικές φορές πλησιάζουν σε συμφωνία, προτού το Ισραήλ υποχωρήσει στα τελικά στάδια.

Εξήγησε ότι η προτεραιότητα της Συρίας είναι να αποσυρθεί το Ισραήλ από τα εδάφη που κατέλαβε μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος και να επιστρέψει στα όρια του 1974, προτού προχωρήσει σε ρυθμίσεις ασφαλείας και στη συνέχεια συζητήσει την πιθανότητα επίτευξης διαρκούς ειρήνης.

Πηγή: skynewsarabia

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