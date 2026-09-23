Χρύσης Παντελίδης: Τι μπορεί να κάνει η Πολιτεία για τις τιμές στα καύσιμα - Αιχμές κατά Κεραυνού [ηχητικό]

Δεν υπάρχει τρόπος να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων υπό τις σημερινές διεθνείς συνθήκες, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ και αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, Χρύση Παντελίδη, ο οποίος υποδεικνύει ως βασικό εργαλείο για περιορισμό των επιπτώσεων τη μείωση της φορολογίας και τη στοχευμένη στήριξη των πολιτών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 και 97.6, ο κ. Παντελίδης υπενθύμισε ότι η Βουλή υπερψήφισε την κυβερνητική πρόταση για παράταση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα κίνησης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Άσκησε παράλληλα κριτική στον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό για τις χθεσινές απαξιωτικές δηλώσεις εναντίον του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαπαδόπουλου και κάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει κατά πόσον συμφωνεί με αυτές τις αναφορές.

«Αυξάνεται η μερίδα της κοινωνίας που δυσκολεύεται»

Ο κ. Παντελίδης αναγνώρισε ότι οι συνεχείς ανατιμήσεις ασκούν ολοένα μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι αυξάνεται η μερίδα της κοινωνίας που δυσκολεύεται καθημερινά να καλύψει ακόμη και τις βασικές της ανάγκες.

Απέδωσε την αύξηση των τιμών των τελευταίων ημερών στην κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων και ειδικότερα στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Εξέφρασε παράλληλα την προσδοκία ότι ενδεχόμενη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ανακόψει τη συνεχή αύξηση της τιμής του πετρελαίου, από την οποία, όπως είπε, «ουσιαστικά ξεκινούν όλα».

Μείωση φόρων και στοχευμένα μέτρα

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας επιτρέπει στην Πολιτεία να στηρίξει, «με μέτρο και σύνεση», την κοινωνία και ιδιαίτερα όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Πέραν της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα, αναφέρθηκε στις ειδικές διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για ευάλωτους καταναλωτές, καθώς και σε πρόσθετα κοινωνικά μέτρα που διεκδικούνται μέσω της Βουλής.

Ο κ. Παντελίδης τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για τη στήριξη των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και στοχευμένα.

Από τα καύσιμα στον ηλεκτρισμό

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας δεν περιορίζονται, ωστόσο, στις μετακινήσεις. Η εξάρτηση της Κύπρου από τα συμβατικά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά το κόστος του πετρελαίου κρίσιμο και για τις τιμές του ηλεκτρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παντελίδης υποστήριξε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector θα μπορούσε να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να περιορίσει την εξάρτηση από τη συμβατική παραγωγή. Όπως ανέφερε, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αναγκαία η παραγωγή ηλεκτρισμού με μαζούτ, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές δεν μπορούν από μόνες τους να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του δικτύου.

Κατά τον ίδιο, η σύνδεση με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο θα επέτρεπε επίσης στην Κύπρο να εξάγει την πλεονάζουσα παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και να συμμετέχει σε μια μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρισμού, γεγονός που εκτίμησε ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των τιμών στην κυπριακή αγορά.

Αιχμές κατά Μάκη Κεραυνού

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη διαφωνία που έχει προκύψει γύρω από τον GSI, με τον κ. Παντελίδη να αναφέρεται στις επιφυλάξεις που εκφράζονται για το κόστος του έργου. Όπως υποστήριξε, οι επικριτές της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν αμφισβητούν κατ’ ανάγκην τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της, αλλά εκφράζουν επιφυλάξεις για το οικονομικό της σκέλος.

Ερωτηθείς ειδικότερα για τη στάση του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο κ. Παντελίδης σημείωσε ότι οι θέσεις που ο ίδιος εξέφρασε για την αναγκαιότητα της διασύνδεσης αποτελούν και θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος, όπως είπε, χαρακτηρίζει το έργο στρατηγικής σημασίας. Υπενθύμισε επίσης τη θέση του Προέδρου ότι, εφόσον προχωρήσουν οι NAVTEX για τις βυθομετρήσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία θα ανταποκριθεί στην υποχρέωση καταβολής των €25 εκατ. προς τον ανάδοχο.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στον Μάκη Κεραυνό για τις δηλώσεις του περί «γελοιοτήτων πολιτικής» και «εμμονής», χαρακτηρίζοντάς τις «επιεικώς απαράδεκτες» και «ιδιαιτέρως προσβλητικές και απαξιωτικές» για τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο.

Διευκρίνισε ότι ο κ. Παπαδόπουλος δεν ζήτησε την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών, αλλά, όπως είπε, εξέφρασε την απορία πώς μπορούν να συνυπάρχουν οι διαφορετικές τοποθετήσεις γύρω από το έργο. Ο κ. Παντελίδης κάλεσε, τέλος, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει κατά πόσον συμφωνεί με τις αναφορές του υπουργού Οικονομικών για τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ.

Ακούστε την παρέμβαση του Χρύση Παντελίδη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 23-09-2026