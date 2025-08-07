Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στο επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας το αίτημα για έκτιση ποινής του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρινίζει ότι με την αναγνώριση της συγκεκριμένης απόφασης από το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο, θα προωθηθεί άμεσα, σε συνεργασία με τις γερμανικές αρχές, η διαδικασία μεταφοράς του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο, για έκτιση της ποινής του.

Στο επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, που είναι αρμόδιο να αποφασίσει, το αίτημα από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας για αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης και εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε στον Κενάν Αγιάζ, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, έλαβε το αίτημα από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας, στη βάση της σχετικής Απόφασης-Πλαισίου, στις 6 Αυγούστου 2025 και το προώθησε αυθημερόν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Περαιτέρω το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρινίζει ότι με την αναγνώριση της συγκεκριμένης απόφασης από το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο, θα προωθηθεί άμεσα, σε συνεργασία με τις γερμανικές αρχές, η διαδικασία μεταφοράς του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο, για έκτιση της ποινής του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

