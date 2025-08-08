Συμπλοκή 50 ατόμων στο Ζακάκι – Επτά συλλήψεις και κατασχέσεις ροπάλων

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Ζακακίου, έπειτα από πληροφορία γύρω στις 21:30 για συμπλοκή μεγάλης ομάδας ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, όπου διαπίστωσαν ότι 50 πρόσωπα είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο. Με την άφιξη των περιπολικών, οι περισσότεροι προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη επτά ατόμων. Οι συλλήψεις έγιναν για αυτόφωρα αδικήματα συμπλοκής και πρόκλησης ανησυχίας. Στην κατοχή δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ξύλινα ρόπαλα.

Όλοι οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου θα καταχωρηθεί άμεσα υπόθεση εναντίον τους.