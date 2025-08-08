Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Συμπλοκή 50 ατόμων στο Ζακάκι – Επτά συλλήψεις και κατασχέσεις ροπάλων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όλοι οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Ζακακίου, έπειτα από πληροφορία γύρω στις 21:30 για συμπλοκή μεγάλης ομάδας ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, όπου διαπίστωσαν ότι  50 πρόσωπα είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο. Με την άφιξη των περιπολικών, οι περισσότεροι προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη επτά ατόμων. Οι συλλήψεις έγιναν για αυτόφωρα αδικήματα συμπλοκής και πρόκλησης ανησυχίας. Στην κατοχή δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ξύλινα ρόπαλα.

Όλοι οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου θα καταχωρηθεί άμεσα υπόθεση εναντίον τους.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited