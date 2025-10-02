Ιωάννης Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Συναίνεση και συνεκτικό σχέδιο για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων

Στην επιχειρησιακή δυνατότητα του ΑΔΜΗΕ να ολοκληρώνει μεγάλα ενεργειακά έργα εντός της χώρας, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, αλλά και να ωριμάζει και να προωθεί μεγάλες διεθνείς διασυνδέσεις αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής, κ. Ιωάννης Μάργαρης, κατά την τοποθέτησή του στο 1ο ενεργειακό συνέδριο του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Παράλληλα ανέλυσε τους παράγοντες που επιβραδύνουν την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανάφερε πως τόσο η ελληνική Πολιτεία μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν θέσει τους μελλοντικούς στόχους ανάπτυξης χωρίς ωστόσο να έχουν επιλυθεί ουσιώδη εμπόδια, όπως ο χρόνος αδειοδότησης των νέων επενδύσεων, η χρηματοδότηση τους αλλά και η έλλειψη τεχνικών και ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση των έργων.

Στον άξονα της αδειοδότησης, πέραν των γραφειοκρατικών διαδικασιών , ανάφερε την αντίσταση των τοπικών κοινωνιών στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, υπογραμμίζοντας πως χρειάζεται ενημέρωση, δημόσια διαβούλευση και οργανωμένη θεσμική αντιμετώπιση, ώστε να εξηγηθεί επαρκώς στους πολίτες, ο κοινωφελής χαρακτήρας τους αλλά και το όφελός τους σε επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας. «Αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα της γραμμής μεταφοράς Χανίων-Δαμάστας που ενώ είναι απολύτως απαραίτητη για την ασφαλή ηλεκτροδότηση της Κρήτης, συνεχίζει να συναντά αντιδράσεις», προσθέτοντας ότι το πολύ μεγαλύτερο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, το οποίο είναι σταθμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ξεχωρίζει ως προς τον χρόνο υλοποίησης, την τεχνολογική του καινοτομία και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όπως το βάθος πόντισης των ηλεκτρικών καλωδίων έως 1.200 μέτρα, είναι πλέον σε λειτουργία.

Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων, επισήμανε την ανάγκη διατήρησης ενός ωφέλιμου μοντέλου απόδοσης εκ μέρους των Ρυθμιστικών Αρχών προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκές έσοδο και ρυθμιστικά κίνητρα στους Διαχειριστές, αλλά και το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά την αναγκαία ανάπτυξη των ηλεκτρικών υποδομών.

Ο κ. Μάργαρης αναφέρθηκε επίσης στο έλλειμμα προσφοράς των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού καθώς και ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση των έργων, δεδομένης της υψηλής ζήτησης, αλλά και των αδυναμιών πρόβλεψης των αναγκαίων προμηθειών.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ περιέγραψε την ιδιομορφία γειτνίασης της Ελλάδας με χώρες και γεωγραφικές περιοχές, που είτε διαθέτουν διαφορετική ενεργειακή στρατηγική, είτε διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας πως απαιτείται εθνικό σχέδιο αλλά και ενεργή διαχείριση σε ανώτατο ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο, ώστε να υποστηριχθούν υφιστάμενα αλλά και μελλοντικά επενδυτικά σχέδια.

«Ο ΑΔΜΗΕ έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει δίκτυα και να προωθήσει νέα projects» σημείωσε χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα τις διασυνδέσεις προς την Ιταλία, την Κύπρο και το Ισραήλ, προσθέτοντας ωστόσο ότι απαιτείται ωρίμανση και στήριξη ανάλογων έργων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός συνεκτικού σχεδίου και για νέες διασυνδέσεις που έχει ανάγκη η ήπειρος, όπως στην περιοχή των Βαλκανίων.