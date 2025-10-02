Ένα πρόχειρο πρωινό, σύμφωνα με γιατρό, είναι αυτό: Nα τι πρέπει να αποφεύγετε να τρώτε το πρωί

Το πρωινό θεωρείται το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, ωστόσο πρόσφατες έρευνες και απόψεις ειδικών αμφισβητούν τον παραδοσιακό μύθο τού να φάει κάποιος μόλις ξυπνήσει.

Το να φάει κάποιος πρωινό μόλις ξυπνήσει δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά καθαρά προσωπική επιλογή. Το να το παραλείψει, από την άλλη, δεν αποτελεί λάθος.

Το πραγματικό λάθος είναι η κακή επιλογή τροφίμων όταν αποφασίζει κάποιος να φάει το πρωί.

Ο δρ Μανουέλ Βίζο, ειδικός στην αιματολογία και την αιμοθεραπεία, μίλησε στο περιοδικό Men's Health για το τι θεωρεί «πρόχειρο πρωινό» και τι πρέπει να αποφεύγεται, γιατί αυτά τα τρόφιμα προκαλούν γρήγορη εξάντληση ενέργειας και πείνα μέσα σε λίγες ώρες.

Τι είναι το «πρόχειρο πρωινό»

Με αυτόν όρο ο ειδικός αναφέρεται σε τροφές που προκαλούν γρήγορες αιχμές σακχάρου και πτώσεις ενέργειας. Όπως λέει, είναι σαν να ανάβουμε φωτιά με χαρτί: καίγεται γρήγορα, αλλά σβήνει αμέσως.

Καφές με μπισκότα ή γλυκά αρτοσκευάσματα, γλυκά δημητριακά με γάλα και λευκό ψωμί με μαρμελάδα είναι μερικά από τα τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγουμε.

Αυτά τα τρόφιμα περιέχουν ζάχαρη και λιπαρά, παρέχουν ενέργεια μόνο προσωρινά και δεν προκαλούν κορεσμό.

Όπως εξηγεί ο δρ Βίζο, τα γλυκά δημητριακά είναι ουσιαστικά ένα επιδόρπιο μεταμφιεσμένο σε πρωινό. Αν καταναλωθούν, η ενέργεια εξαντλείται πριν από τις 11 π.μ. και η πείνα επανέρχεται γρήγορα.

Υγιεινά πρωινά, σύμφωνα με τον ειδικό

«Για παράδειγμα, μπορούμε να φάμε στραγγιστό γιαούρτι χωρίς ζάχαρη με φρέσκα φρούτα και μια χούφτα ξηρούς καρπούς. Μπορούμε επίσης να φάμε ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάντο ή χούμους με λιναρόσπορο και ένα τηγανητό ή βραστό αυγό. Οι τηγανίτες βρώμης και μπανάνας με λίγη κανέλα ή κρέμα ξηρών καρπών είναι καλή επιλογή. Και αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε 30 γρ. μαύρη σοκολάτα», αναφέρει ο δρ Μανουέλ Βίζο.

Smoothie με βρώμη, φράουλα, μπανάνα και γάλα ή φυτικό ρόφημα χωρίς ζάχαρη, ψωμί ολικής με ντομάτα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και γαλοπούλα είναι επίσης επιλογές που παρέχουν πρωτεΐνες για μυϊκή υποστήριξη και κορεσμό, ίνες για καλή πέψη και αργή απελευθέρωση ενέργειας, καλά λιπαρά για την υγεία της καρδιάς και σύνθετους υδατάνθρακες, που δίνουν σταθερή ενέργεια μακροπρόθεσμα.

