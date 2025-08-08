Άρχισε η διέλευση λεωφορείων από κατεχόμενα προς τα Κόκκινα μέσω Λιμνίτη

Άρχισε λίγο μετά της 07:00 η διέλευση μικρών λεωφορείων από τα κατεχόμενα, μέσω του οδοφράγματος του Λιμνίτη, για μετάβασή στα Κόκκινα για τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί κάθε χρόνο για την επέτειο των βομβαρδισμών της Τηλλυρίας από την τουρκική αεροπορία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων Τηλλυρίας, Ανδρέα Καρό.

Αρχικά διήλθαν μικρά λεωφορεία με επιβαίνοντες και ακολούθησε η διέλευση 50 λεωφορείων με 900 εώς1000 άτομα.

Σύμφωνα με τον κ. Καρό η διέλευση γίνεται τμηματικά και αρχικά πέρασαν τα πρώτα μικρά λεωφορεία καθώς και δύο οχήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης .

Η διέλευση συνεχίζεται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο μετά τις 09:00.