Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Έτρεχε «σφαίρα» με 235 αντί 100 – 23χρονη σε κούρσα και… θετική σε αλκοόλη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Με 235 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 100, εντοπίστηκε να οδηγεί 23χρονη τα ξημερώματα της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, παρά την Κόσιη. Το όχημά της ανακόπηκε από μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο, η οδηγός υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, ο οποίος έδειξε θετική ένδειξη. Σε τελικό έλεγχο, διαπιστώθηκε εκ νέου θετική μέτρηση, με 39μg% αντί του νομίμου ορίου των 22μg%.

Η 23χρονη συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της υπερβολικής ταχύτητας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΡΝΑΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited