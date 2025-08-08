Έτρεχε «σφαίρα» με 235 αντί 100 – 23χρονη σε κούρσα και… θετική σε αλκοόλη

Με 235 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 100, εντοπίστηκε να οδηγεί 23χρονη τα ξημερώματα της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, παρά την Κόσιη. Το όχημά της ανακόπηκε από μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο, η οδηγός υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, ο οποίος έδειξε θετική ένδειξη. Σε τελικό έλεγχο, διαπιστώθηκε εκ νέου θετική μέτρηση, με 39μg% αντί του νομίμου ορίου των 22μg%.

Η 23χρονη συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της υπερβολικής ταχύτητας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.