Έκρηξη σε υποσταθμό στη Μόρφου, βύθισε τα κατεχόμενα στο σκοτάδι

Γενική διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα κατεχόμενα, έπειτα από σοβαρή βλάβη στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως μεταδίδεται από Μέσα Ενημέρωσης των κατεχομένων, η βλάβη οφείλεται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό στη Μόρφου. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα την αυτόματη απενεργοποίηση των σταθμών παραγωγής, προκαλώντας εκτεταμένο μπλακάουτ.

Το τμήμα του δικτύου που επλήγη απομονώθηκε, γεγονός που επέτρεψε την επανεκκίνηση των υπόλοιπων μονάδων και τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει ζητηθεί βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία.