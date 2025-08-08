Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Έκρηξη σε υποσταθμό στη Μόρφου, βύθισε τα κατεχόμενα στο σκοτάδι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γενική διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα κατεχόμενα, έπειτα από σοβαρή βλάβη στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως μεταδίδεται από Μέσα Ενημέρωσης των κατεχομένων, η βλάβη οφείλεται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό στη Μόρφου. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα την αυτόματη απενεργοποίηση των σταθμών παραγωγής, προκαλώντας εκτεταμένο μπλακάουτ.

Το τμήμα του δικτύου που επλήγη απομονώθηκε, γεγονός που επέτρεψε την επανεκκίνηση των υπόλοιπων μονάδων και τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει ζητηθεί βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚατεχόμενα

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited