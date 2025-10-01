Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Πολιτικά αγράμματος ο νέος σωτήρας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο νεοφερμένος κομματικός ταγός Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν διακρίνει διαφορά, όπως μας είπε βαθυστόχαστα σε τηλεοπτική του παρέμβαση, μεταξύ των θέσεων του Ερσίν Τατάρ και του Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο ένας, λέει, κάνει λόγο ανοικτά για τη λύση δύο κρατών, ενώ ο Ερχιουρμάν εκφράζει συγκαλυμμένα την ίδια λύση. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεται την παρούσα κατάσταση πραγμάτων ο πρώην Ελεγκτής. Αλλά, τι λέμε τώρα; Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο σε συνέργεια με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και άλλους συνέταξε ακόμη και έκθεση για να κατακεραυνώσει τον ΘΟΚ επειδή τόλμησε να οργανώσει θεατρική παράσταση στο κατεχόμενο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας το 2015, η πρώτη που έλαβε χώρα μετά την τουρκική εισβολή; Και κατηγορούσε ο αθεόφοβος τον ΘΟΚ ότι «διασπάθισε» δημόσιο χρήμα για την παράσταση και ότι δεν έλαβε άδεια από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη χρήση το θεάτρου! Ένας ακόμη δηκοϊκός σωτήρας στο προσκήνιο. 

ΧΡγ

 

 

 

 

 

Tags

Οδυσσέας ΜιχαηλίδηςΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΘΕΑΤΡΟΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΘΟΚΣαλαμίναΤΑΤΑΡΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα