Πολιτικά αγράμματος ο νέος σωτήρας

Ο νεοφερμένος κομματικός ταγός Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν διακρίνει διαφορά, όπως μας είπε βαθυστόχαστα σε τηλεοπτική του παρέμβαση, μεταξύ των θέσεων του Ερσίν Τατάρ και του Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο ένας, λέει, κάνει λόγο ανοικτά για τη λύση δύο κρατών, ενώ ο Ερχιουρμάν εκφράζει συγκαλυμμένα την ίδια λύση. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεται την παρούσα κατάσταση πραγμάτων ο πρώην Ελεγκτής. Αλλά, τι λέμε τώρα; Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο σε συνέργεια με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και άλλους συνέταξε ακόμη και έκθεση για να κατακεραυνώσει τον ΘΟΚ επειδή τόλμησε να οργανώσει θεατρική παράσταση στο κατεχόμενο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας το 2015, η πρώτη που έλαβε χώρα μετά την τουρκική εισβολή; Και κατηγορούσε ο αθεόφοβος τον ΘΟΚ ότι «διασπάθισε» δημόσιο χρήμα για την παράσταση και ότι δεν έλαβε άδεια από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη χρήση το θεάτρου! Ένας ακόμη δηκοϊκός σωτήρας στο προσκήνιο.

