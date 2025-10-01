Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τι συμβαίνει στις Φυλακές κ. Χαρτσιώτη;

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Λητώ Καριόλου, στις 15/8/2025, κατάδικος-πελάτης της χτυπήθηκε και βιάστηκε από δύο συγκρατούμενούς του, αφού πρώτα του έδωσαν ναρκωτικά. Μάλιστα, ο ένας βιντεογράφησε τον βιασμό του. Την επόμενη ημέρα, το θύμα ζήτησε τη μετακίνησή του σε άλλη πτέρυγα, αλλά, όπως του ανέφερε ο υπεύθυνος λοχίας-δεσμοφύλακας, να περιμένει «από Δευτέρας». Το ίδιο βράδυ βιάστηκε εκ νέου. Ο πολιτικός προϊστάμενος των Φυλακών και μετρ στην ειρωνεία, Μάριος Χαρτσιώτης, μίλησε για «υπερβολή». Η δε διεύθυνση των Φυλακών ούτε κουβέντα.

Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης ολοκληρώθηκε χωρίς οι ανακριτές να γνωρίζουν ότι κυκλοφορεί βίντεο του βιασμού, σύμφωνα με την κ. Καριόλου...  

ΜΧΣ

