Στα 65 τα χρόνια υγιούς ζωής των Κυπρίων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Όπως διαφαίνεται, στις γυναίκες τα χρόνια υγιούς ζωής είναι περισσότερα φθάνοντας στα 65,7 στην Κύπρο και στα 63,3 στην ΕΕ

Ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής κατά τη γέννηση στην Κύπρο ήταν 65 το 2023 ενώ στην  ΕΕ ήταν κατά μέσο όρο 63,1 έτη, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat.

Στους άντρες, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,4 για την Κύπρο και 62,8 για την ΕΕ.

Σε επίπεδο χώρας, υπήρχαν μόνο 9 χώρες της ΕΕ όπου οι άνδρες κατέγραψαν περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής από τις γυναίκες.

Ο υψηλότερος αριθμός ετών υγιούς ζωής για τους άνδρες καταγράφηκε στη Μάλτα (71,7 έτη), ακολουθούμενη από την Ιταλία (68,5 έτη) και τη Σουηδία (67,2 έτη), ενώ οι χαμηλότεροι καταγράφηκαν στη Λετονία (51,2 έτη), την Εσθονία (56,5 έτη) και τη Σλοβακία (56,8 έτη).

Η Μάλτα κατέγραψε επίσης τον υψηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής κατά τη γέννηση το 2023 για τις γυναίκες (71,1 έτη), έναντι της Βουλγαρίας (71,0 έτη) και της Ιταλίας (69,6 έτη). Αντίθετα, η Λετονία είχε τον χαμηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής για τις γυναίκες (54,3 έτη), ακολουθούμενη από τη Δανία (55,4 έτη) και τη Φινλανδία (55,9 έτη).

