Αυστηροποιούνται τα πρόστιμα για το νερό στην Λάρνακα - Δείτε τα μέτρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Την άμεση εφαρμογή των πρόσφατων τροποποιήσεων στον Περί Εξοικονόμησης Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμο (Ν. 1/1991), με στόχο την αυστηροποίηση των ποινών για όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ανακοίνωσε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των αποθεμάτων νερού στην Κύπρο.

Τι προβλέπει ο νόμος

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο νόμο, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λάστιχου για το πλύσιμο πεζοδρομίων, δρόμων, βεραντών, κιγκλιδωμάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων, ανεξάρτητα από την προέλευση του νερού – είτε προέρχεται από δημόσιο δίκτυο είτε από φυσικούς υδάτινους πόρους.

Αυξημένα πρόστιμα και κυρώσεις

  • Το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται από €51 σε €85 και εκδίδεται από αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΕΟΑ.

  • Η προθεσμία πληρωμής αυξάνεται από 15 σε 30 ημέρες.

  • Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός 30 ημερών, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 50% και παρέχεται επιπλέον προθεσμία 15 ημερών.

  • Εάν δεν καταβληθεί το πρόστιμο εντός 45 ημερών, θα ασκηθεί ποινική δίωξη.

  • Επαναλαμβανόμενη παράβαση εντός 18 μηνών επιφέρει πρόστιμο €150.

Επιπλέον, ο νόμος ορίζει ότι υπεύθυνος για την παράβαση είναι ο κάτοχος του υποστατικού, ακόμα κι αν η παράβαση διαπραχθεί από εργαζόμενο ή εργολάβο. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής προστίμου, η ειδοποίηση επικολλάται στο υποστατικό και θεωρείται νόμιμα επιδοθείσα.

Όποιος παρεμποδίζει υπάλληλο του ΕΟΑ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιμετωπίζει χρηματική ποινή έως €1.500 ή φυλάκιση έως 6 μήνες, ή και τα δύο.

Έλεγχοι και επιθεωρήσεις

Εξουσιοδοτημένα κλιμάκια του ΕΟΑ Λάρνακας θα πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε υποστατικά της πόλης και επαρχίας, με δικαίωμα εισόδου σε ακίνητα εκτός κατοικιών, παρουσιάζοντας την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Έκκληση προς το κοινό

Ο ΕΟΑ Λάρνακας καλεί τους πολίτες να δείξουν υπευθυνότητα και να περιορίσουν τη χρήση νερού, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις όπως οι διακοπές υδροδότησης κατά την επικείμενη θερινή περίοδο.

