Τ/κ τύπος: «Βασανιστήριο για τους ασθενείς η αναμονή στα σημεία διέλευσης»

Ραγδαία είναι η αύξηση του αριθμού των Τουρκοκυπρίων που περνούν από τα κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές, ενώ η αντίστοιχη ροή των Ε/κ προς τα κατεχόμενα μειώνεται, γράφει σήμερα η Χαλκίν Σεσί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ο συνολικός αριθμός εισόδων στα κατεχόμενα μειώθηκε κατά 1,18% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 5.144.332. Ο αριθμός των «εισόδων» το 2024 ήταν 5.205.706.

Σύμφωνα με στοιχεία του «υπουργείου τουρισμού» και της «αστυνομίας», 2.156 ήταν διελεύσεις Τ/κ και 1.677.680 Ε/κ ενώ οι υπόλοιπες 1.310.627 διελεύσεις έγιναν από άτομα από τρίτες χώρες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση των διελεύσεων Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα επιταχύνεται αλλά οι διελεύσεις των Τουρκοκυπρίων προς την ε/κ πλευρά έχουν αυξηθεί με παρόμοιο ρυθμό.

Ο αριθμός των διελεύσεων των Τουρκοκυπρίων προς τον «νότο» αυξήθηκε κατά 14,12% μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου, ξεπερνώντας τα 2.158.000. Αυτή η αύξηση είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τη μείωση κατά 14,75% που παρατηρήθηκε από τους Ελληνοκύπριους. Κατά την οκτάμηνη περίοδο, υπήρξε μείωση κατά 291.350 διελεύσεις των Ελληνοκυπρίων.

Στο μεταξύ η Ντιαλόγκ γράφε σήμερα πρωτοσέλιδα ότι ενώ γίνεται λόγος για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και εξεύρεση συνολικής λύσης, η έλλειψη λύσης για τα «βασανιστήρια» στα σημεία διέλευσης προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στους ασθενείς.

Ανάφερε ότι ακόμα και σε επείγουσες περιπτώσεις, τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να βρουν τρόπο να προχωρήσουν και οι ασθενείς αναγκάζονται να αποβιβαστούν και να περάσουν από έλεγχο. Πολίτες που έγιναν μάρτυρες αυτών των περιστατικών δήλωσαν ότι το πρώτο καθήκον των ηγετών είναι να μετριάσουν την συμφόρηση στα σημεία διελεύσεων και συνέστησαν το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Παραπονέθηκαν ιδιαίτερα για τον αργό ρυθμό των διαδικασιών στα ελληνοκυπριακά σημεία ελέγχου και κάλεσαν τον Τουφάν Έρχιουρμαν να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΚΥΠΕ