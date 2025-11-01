Παραβίασαν τον «σασμό» οι οικογένειες στα Βορίζια Κρήτης - Αιματηρή βεντέτα για τα βοσκοτόπια και ένα οικόπεδο

Οι χρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών για τα βοσκοτόπια και η ανέγερση ενός σπιτιού σε «λάθος» σημείο, κατά τη μία πλευρά, ήταν το καύσιμο για να πάρουν φωτιά σήμερα τα Βορίζια και να μετράμε δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Το τελευταίο επεισόδιο της τραγωδίας ξεκίνησε να γράφεται όταν ένας 26χρονος άντρας από την οικογένεια Α αγόρασε ένα οικόπεδο και έχτιζε το σπίτι του σε μια περιοχή που η οικογένεια Β θεωρούσε δική της, ανεξάρτητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας. Οι αντεγκλίσεις δεν απέδωσαν, ούτε και η προσπάθεια της οικογένειας Β να πείσουν την αντίπαλη πλευρά να σταματήσουν την ανοικοδόμηση, και το σπίτι κάθε μέρα έπαιρνε νέα μορφή, αφού προχωρούσαν οι οικοδομικές εργασίες. Αυτή η εξέλιξη ήταν που όπλισαν το χέρι των Β με μια βόμβα που τοποθέτησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην είσοδο του νεόδμητου σπιτιού, προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.

Το κακό δεν άργησε να γίνει. Το πρωί του Σαββάτου άρχισαν τα αντίποινα, με αποτέλεσμα την ομοβροντία πυροβολισμών με καλάσινικωφ που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, την αδερφή του 26χρονου, η οποία τραυματίστηκε μεν αλλά φέρεται να έπαθε ανακοπή και έναν άντρα περίπου 39 χρονών από την άλλη οικογένεια. Στον τραγικό απολογισμό είναι 14 τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, ενώ έξι από τους 14 δεν σχετίζονται με τις δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές με μήλο της έριδος τα βοσκοτόπια εδώ και πολλά χρόνια. Πρίν από περίπου ένα χρόνο μάλιστα, είχε ξαναγίνει ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, όπου έγιναν και μικροτραυματισμοί. Η παθογένεια των ορεινών χωριών όμως “κουκούλωσε” το συμβάν, το οποίο δεν έφτασε στα αυτιά της αστυνομίας, όπως μας αποκαλύπτουν πηγές από την περιοχή. Το κακό κρύφτηκε και μάλιστα έγινε και ο περιβόητος “σασμός” με μια συντεκνιά, δηλαδή με τη βάφτιση ενός παιδιού της μίας οικογένειας με νονό άτομο από την άλλη. Ωστόσο, αυτός ο “σασμός” φαίνεται ότι δεν έγινε σεβαστός και είχαμε το σημερινό μακελειό.

Σε κάθε περίπτωση, το σημερινό επεισόδιο δεν σχετίζεται με τη βεντέτα που ξεκλήρισε πριν από 70 ολόκληρα χρόνια το χωριό με 8 νεκρούς. Κατά διαβολική (μόνο) σύμπτωση, ένας από τους νεκρούς του 1955 είναι πρόγονος της πρώτης οικογένειας.

