Διακοπή υπαίθριων εργασιών λόγω καύσωνα σήμερα - Τι αναφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Μετά την προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε τη διακοπή, μεταξύ των ωρών 12:00 και 16:00, όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών και των εργασιών μεταφοράς ή παράδοσης προϊόντων με χρήση δίκυκλων οχημάτων, εφόσον η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Εργασίας, αναφέρεται ότι η πορτοκαλί προειδοποίηση και η σχετική διακοπή εργασιών αφορά το εσωτερικό (περιοχές με υψόμετρο κάτω από 300 μέτρα, που απέχουν πέραν των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή) και τα ψηλότερα ορεινά (ορεινές περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1150 μέτρα).

Για κάθε άλλη περίπτωση (ελαφριές εργασίες και σε περιοχές που δεν ισχύει το πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας ) το ΤΕΕ υπενθυμίζει ότι, με βάση τις πρόνοιες των σχετικών διαταγμάτων, τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν, στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες, τις παραμέτρους (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας, πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και να εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Επιπλέον, πρέπει να οργανώνουν συχνά μικρά διαλείμματα για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό, να διαμορφώνουν ή να επιλέγουν σκιερό μέρος ή να κατασκευάζουν κατάλληλα στέγαστρα για την εκτέλεση των εργασιών, όπου είναι δυνατόν και να εναλλάζονται οι εργαζόμενοι στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας.

Ακόμα, συστήνεται η αποφυγή, όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00), η διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 15οC), η χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν όπως είδη από βαμβάκι και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, η αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και η κατάρτιση των εργαζομένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ