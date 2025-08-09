Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Καταζητείται 48χρονος για την απόπειρα φόνου 61χρονου στο Φρέναρος

Τσακώθηκαν και τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο - Ο 61χρονος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ένταλμα σύλληψης εναντίον άνδρα ηλικίας 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου εξέδωσε η Αστυνομία σχετικά με την απόπειρα φόνου 61χρονου που διενεργήθηκε χθες στο Φρέναρος.

Σε δηλώσεις του ο Μιχάλης Μιχαήλ, λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι «η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες στην επαρχία Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα γύρω στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου, εντοπίστηκε τραυματισμένος ένας 61χρονος».

Ο άνδρας «μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Ο 61χρονος, αφού διασωληνώθηκε, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη».

Πρόσθεσε ότι «από τις εξετάσεις της Αστυνομίας εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, χτύπησε τον άνδρα, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι».

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι η Αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου, ο οποίος και καταζητείται σχετικά με την υπόθεση.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

