Τραμπ για την υγεία του: «Είναι τέλεια» - Τι απαντά για μώλωπες και κλειστά μάτια

Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση γύρω από την υγεία και την ηλικία του.

Σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal ο Τραμπ δήλωσε ότι η φυσική του κατάσταση είναι άριστη, παρά τα σχόλια και τις αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα.

«Ας μιλήσουμε για την υγεία ξανά, για 25η φορά», είπε στην αρχή μιας αιφνιδιαστικής τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εφημερίδα, προσθέτοντας κατηγορηματικά: «Η υγεία μου είναι τέλεια».

Ο 79χρονος Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει ορκιστεί ποτέ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο σχολίων για εμφανή σημάδια κόπωσης, στιγμές κατά τις οποίες μοιάζει να αποκοιμιέται σε συναντήσεις, καθώς και για τους μώλωπες στα χέρια του που έχουν καταγραφεί σε φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Η ασπιρίνη, οι μώλωπες και το μακιγιάζ στο χέρι του Τραμπ

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι εδώ και 25 χρόνια λαμβάνει μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης από αυτήν που του συνιστούν οι γιατροί, εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος που μελανιάζει εύκολα.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για να αραιώνει το αίμα, και εγώ δεν θέλω παχύ αίμα να περνά μέσα από την καρδιά μου», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι παίρνει καθημερινά 325 mg, αντί για τη χαμηλότερη δόση των 81 mg που συχνά προτείνεται.

«Θα προτιμούσαν να παίρνω τη μικρότερη δόση», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν θέλει να αλλάξει μια συνήθεια τόσων ετών: «Είμαι λίγο προληπτικός».

Για τους μώλωπες στα χέρια του ο Τραμπ αποκάλυψε ότι πλέον χρησιμοποιεί μακιγιάζ για να τους καλύπτει. «Έχω μακιγιάζ που μπαίνει εύκολα, παίρνει περίπου 10 δευτερόλεπτα», ανέφερε.

Οι εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο και η σύγχυση με την απεικόνιση

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε και στις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τον Οκτώβριο στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, οι οποίες είχαν πυροδοτήσει εικασίες. Όπως ξεκαθάρισε, δεν επρόκειτο για μαγνητική τομογραφία, όπως είχε αρχικά δηλώσει.

«Δεν ήταν μαγνητική. Ήταν κάτι λιγότερο από αυτό. Ήταν μια απεικόνιση», είπε, διευκρινίζοντας ότι τελικά επρόκειτο για αξονική τομογραφία (CT scan).

«Εκ των υστέρων, είναι κρίμα που την έκανα, γιατί τους έδωσε λίγα “πυρομαχικά”», σχολίασε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει τίποτα λάθος».

Ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, Σον Μπαρμπαμπέλα, ανέφερε ότι η εξέταση πραγματοποιήθηκε «για να αποκλειστούν οριστικά τυχόν καρδιαγγειακά προβλήματα» και ότι τα αποτελέσματα ήταν απολύτως φυσιολογικά, υπογραμμίζοντας πως ο πρόεδρος χαίρει «εξαιρετικής υγείας» και είναι «πλήρως κατάλληλος να εκτελεί τα καθήκοντά του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων».

Άσκηση, γκολφ και… «βαρετοί» διάδρομοι

Ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης ότι δεν ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα συστηματικής άσκησης, πέρα από το γκολφ, καθώς δεν του αρέσει.

«Απλώς δεν μου αρέσει. Είναι βαρετό», είπε. «Το να περπατάς ή να τρέχεις σε έναν διάδρομο για ώρες και ώρες, όπως κάνουν κάποιοι, δεν είναι για μένα».

Αναφέρθηκε ακόμη στη διάγνωση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, για την οποία του είχε συσταθεί να φορά ειδικές κάλτσες, τις οποίες όμως εγκατέλειψε. «Δεν μου άρεσαν», είπε, προσθέτοντας ότι πλέον σηκώνεται πιο συχνά από το γραφείο του, γεγονός που έχει βελτιώσει το πρήξιμο στα πόδια.

Τραμπ: «Δεν κοιμάμαι στις συσκέψεις, απλώς κλείνω τα μάτια»

«Δεν κοιμάμαι – απλώς κλείνω τα μάτια»

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι έχει εμφανιστεί να αποκοιμιέται σε συναντήσεις ή δημόσιες εκδηλώσεις, ο Τραμπ το αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Απλώς κλείνω τα μάτια. Είναι πολύ χαλαρωτικό για μένα», δήλωσε, συμπληρώνοντας:

«Καμιά φορά θα τραβήξουν μια φωτογραφία τη στιγμή που ανοιγοκλείνω τα μάτια και θα με πιάσουν στο “βλεφάρισμα”».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής, αποδίδοντας σχετικές αναφορές σε παρερμηνεία εικόνων και στιγμιοτύπων.

Η ενόχληση του Τραμπ για τη συζήτηση γύρω από την ηλικία του

Η επιμονή του Τραμπ να απαντά σε ερωτήματα για την υγεία του εντάσσεται και στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, όπου το ζήτημα της ηλικίας των πολιτικών ηγετών έχει απασχολήσει έντονα τον δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος, πάντως, εμφανίζεται ξεκάθαρα ενοχλημένος από αυτή τη συζήτηση, επαναλαμβάνοντας με έμφαση: «Η υγεία μου είναι τέλεια».

