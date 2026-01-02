Θρίλερ στο Σαν Φρανσίσκο: Βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο η 34χρονη κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς

Η κόρη του Αμερικανού ηθοποιού, Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο σε ηλικία 34 ετών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο δήλωσε στη Daily Mail ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας στις 2:52 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη διεύθυνση του ξενοδοχείου Fairmont San Francisco.

Οι διασώστες προχώρησαν σε αξιολόγηση της κατάστασης και διαπίστωσαν τον θάνατο ενός ατόμου. Στο σημείο έσπευσαν επίσης το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο και ο Ιατροδικαστής της πόλης, ωστόσο προς το παρόν τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα.

«Μια λευκή γυναίκα γύρω στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής της βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποιήθηκε το προσωπικό του ξενοδοχείου», ανέφερε πηγή στη Daily Mail. «Έγινε ΚΑΡΠΑ, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός της από το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο».

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το TMZ, το οποίο ανέφερε ότι ο χώρος παραδόθηκε στην αστυνομία αφού διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο Τζόουνς απέκτησε τη Βικτόρια και τον γιο του Όστιν, 42 ετών, με τη δεύτερη σύζυγό του, Κίμπερλι, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996.

Εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Σαν Φρανσίσκο δήλωσε στη Daily Mail: «Την 1/1/26 περίπου στις 3:14 τα ξημερώματα, αστυνομικοί του Σαν Φρανσίσκο ανταποκρίθηκαν σε κλήση σε ξενοδοχείο στο τετράγωνο 900 της οδού Mason, έπειτα από αναφορά για νεκρό άτομο».

Ο Τόμι Λι Τζόουνς με την κόρη του, Βικτόρια / Φωτογραφία: AP Photo

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Στο σημείο, οι αστυνομικοί συναντήθηκαν με διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο μιας ενήλικης γυναίκας».

Η Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1991 και έως το 2002 είχε ήδη κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία του πατέρα της «Οι άνδρες με τα μαύρα 2».

Ως παιδί συμμετείχε σε λίγα υποκριτικά πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων ένα επεισόδιο της σειράς One Tree Hill το 2005, καθώς και έναν ρόλο την ίδια χρονιά στο γουέστερν The Three Burials of Melquiades Estrada, το οποίο σκηνοθέτησε ο πατέρας της.

Παρότι δεν έχει εμφανιστεί ξανά στην οθόνη από τότε που υποδύθηκε μια μαζορέτα στο One Tree Hill, ως ενήλικη είχε δώσει κατά καιρούς το «παρών» σε κόκκινα χαλιά μαζί με τον πατέρα της.

Το 2017, πόζαρε περήφανα στο πλευρό του στο ArcLight Hollywood, στην πρεμιέρα της ταινίας του Just Getting Started, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Μόργκαν Φρίμαν και Ρενέ Ρουσό.

Ο Τόμι Λι Τζόουνς / Φωτογραφία: AP Photo

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, εμφανίστηκε μαζί με τον πατέρα της στην τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο, όπου εκείνος είχε τον ρόλο του προέδρου της διεθνούς επιτροπής διαγωνισμού.

Μετά τη συνεργασία τους στο The Three Burials of Melquiades Estrada, ο Τζόουνς είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την κόρη του σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας.

«Είναι καλή ηθοποιός, έχει κάρτα του σωματείου SAG και μιλά άψογα ισπανικά», είχε πει. «Όταν ήταν μωρό, είχα πει στη Λετίσια, τη νταντά της, να της μιλάει στα ισπανικά».

Ο ίδιος είχε επίσης αφηγηθεί ένα χαριτωμένο περιστατικό για το πώς χρειάστηκε να εξοικειώσει την τότε 14χρονη κόρη του με τις απαιτήσεις της δουλειάς σε ένα κινηματογραφικό πλατό του Χόλιγουντ.

«Έπρεπε να σηκωθεί στις 5 το πρωί για τον ρόλο της. Ένα πρωί δεν ήθελε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Της είπα: “Αγάπη μου, αυτή είναι δουλειά”. Όμως δεν κουνιόταν», είχε δηλώσει στο New Yorker.

«Οπότε την απέλυσα. Και μετά, χωρίς να μου το πουν, τα μέλη της παραγωγής πήγαν, την ξύπνησαν και την έτρεξαν στο πλατό, φτάνοντας οριακά στην ώρα της», θυμήθηκε.

Πηγή: iefimerida.gr