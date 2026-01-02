Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Άγγιξε τους -6 η θερμοκρασία στο Τρόοδος - Απόψε η πιο ψυχρή νύχτα, σύμφωνα με το Kitasweather

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παγετός αναμένεται στα ορεινά, ημιορεινά και τοπικά στα πεδινά - Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο

Στους -6,0 βαθμούς Κελσίου υποχώρησε ο υδράργυρος χθες, Πρωτοχρονιά, στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους και συγκεκριμένα στο Χρώμιο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη θερμοκρασία του φετινού χειμώνα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Kitasweather.

Όπως αναφέρεται, και η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι η ψυχρότερη έως τώρα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές σε πολλές περιοχές της Κύπρου.

Αναλυτικά η πρόγνωση για τον καιρό από το Τμ. Μετεωρολογίας

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και ενδεχομένως τοπικά στα πεδινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο κατά το τριήμερο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Tags

ΚΑΙΡΟΣΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα