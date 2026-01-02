Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Ψάχνει τους δράστες η αστυνομία - Εξετάζει κλειστά κυκλώματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ κατά της πρόσοψης ξενοδοχείου το απόγευμα της Πέμπτης - Tα κίνητρα και το είδος του όπλου παραμένουν άγνωστα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με επεισόδιο ρίψης πυροβολισμών εναντίον ξενοδοχειακού συγκροτήματος ξένων συμφερόντων χθες το απόγευμα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, το επεισόδιο συνέβη λίγο μετά τις έξι το απόγευμα.

Δύο άτομα που επέβαιναν μοτοσικλέτα πυροβόλησαν απανωτά εναντίον του κτιρίου προκαλώντας αναστάτωση. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της Λεμεσού και είναι ξένων συμφερόντων. Επί τόπου έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για έρευνες και εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε οι πυροβολισμοί έπληξαν την πρόσοψη του ξενοδοχείου.

Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη από την αστυνομία ο αριθμός των πυροβολισμών και τι όπλο έχουν χρησιμοποιήσει οι δράστες, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν επίσης άγνωστα.

Οι ανακριτές αξιολογούν εικόνες κλειστών κυκλωμάτων του ξενοδοχείου και άλλων υποστατικών της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΞενοδοχείαΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙΕΡΕΥΝΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα