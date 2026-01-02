Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Ψάχνει τους δράστες η αστυνομία - Εξετάζει κλειστά κυκλώματα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με επεισόδιο ρίψης πυροβολισμών εναντίον ξενοδοχειακού συγκροτήματος ξένων συμφερόντων χθες το απόγευμα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, το επεισόδιο συνέβη λίγο μετά τις έξι το απόγευμα.

Δύο άτομα που επέβαιναν μοτοσικλέτα πυροβόλησαν απανωτά εναντίον του κτιρίου προκαλώντας αναστάτωση. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της Λεμεσού και είναι ξένων συμφερόντων. Επί τόπου έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για έρευνες και εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε οι πυροβολισμοί έπληξαν την πρόσοψη του ξενοδοχείου.

Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη από την αστυνομία ο αριθμός των πυροβολισμών και τι όπλο έχουν χρησιμοποιήσει οι δράστες, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν επίσης άγνωστα.

Οι ανακριτές αξιολογούν εικόνες κλειστών κυκλωμάτων του ξενοδοχείου και άλλων υποστατικών της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες.

Πηγή: ΚΥΠΕ