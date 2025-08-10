Οι φλόγες συνεχίζουν να ξεσκεπάζουν θεσμικές παθογένειες και πολιτική ανεπάρκεια

Των Θανάση Αθανασίου και Μαρίας Γεωργίου Εντείνονται οι ανησυχίες ότι ένα νέο τοπίο ενδέχεται να διαμορφωθεί στον τομέα της ασφάλισης κατοικιών στην Κύπρο, στον απόηχο των φονικών πυρκαγιών που έπληξαν την ορεινή Λεμεσό και άφησαν πίσω τους καμένες περιουσίες και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Εξελίξεις που αναδεικνύουν ένα ακόμη δομικό έλλειμμα δημόσιας πολιτικής, το οποίο άπτεται της απουσίας σχεδίου για τον ασφαλή και νόμιμο οικιστικό σχεδιασμό, τη συστηματική πρόληψη πυρκαγιών και τη ρύθμιση της ασφαλιστικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, επικαλούμενες τη ραγδαία αύξηση του κινδύνου σε ορεινές περιοχές, αποφασίζουν να σκληρύνουν τη στάση τους όταν πρόκειται για καταστροφές που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. Ειδικότερα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες κατά τις κρίσιμες ημέρες, για ευνόητους λόγους, ανέστειλαν για περίπου μία εβδομάδα τις διαδικασίες έκδοσης ή/και τροποποίησης νέων ασφαλίστρων σε όλη την πληγείσα περιοχή (Σούνι, Όμοδος, Άγιος Σύλα...

