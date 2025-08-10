«Παίζουν οικονομικά συμφέροντα»: Γιατί δεν θέλουν τον αυτοκινητόδρομο Ακακίου–Αστρομερίτη οι κάτοικοι;

Στις 3 Αυγούστου κάτοικοι από τις κοινοτήτες Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη διοργάνωσαν κινητοποίηση εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην πρόθεση της κυβέρνησης να κατασκευάσει τον αυτοκινητόδρομο Δένειας–Αστρομερίτη από τη νότια πλευρά των κοινοτήτων. Με την κίνησή τους θέλησαν να ζητήσουν από την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη χάραξη του δρόμου, κάνοντας λόγο για σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον και στον οικιστικό ιστό των περιοχών. Από την άλλη, ο πρώην υπουργός Γεωργίας της Δημοκρατίας, Κώστας Θεμιστοκλέους, διατυπώνει την εκτίμηση «ότι οικονομικά συμφέροντα από τις περιοχές Ακακίου-Περιστερώνας-Αστρομερίτη θέλουν να βάζουν εμπόδια. Το λυπηρό είναι ότι δεν έχουν κατανοήσει την πραγματικότητα».

Στην όλη αντιπαράθεση εισέρχεται και ο δήμαρχος Μόρφου, Βίκτωρας Χατζηαβραάμ. Ο οποίος σε δηλώσεις του εξέφρασε τη βαθύτατη αγανάκτησή του για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου μέσω της νότιας όδευσης, εγκαταλείποντας τη βόρεια διαδρομή, δηλαδή παράπλευρα της νεκρής ζώνης. Ο κ. Χατζηαβραάμ σημειώνει πως η βόρεια όδευση δεν είναι απλώς μια διαδρομή αλλά είναι δρόμος που περνά μέσα από τη Μόρφου –από την ιστορία και τον αγώνα ενός λαού που παραμένει πρόσφυγας στην ίδιά του την πατρίδα. «Η εγκατάλειψή της δεν συνιστά μόνο τεχνική απόφαση αλλά πολιτική πράξη με σοβαρές συνέπειες».

Πρόκειται για μια άκρως συναισθηματική προσέγγιση, σύμφωνα με κοινοτάρχη της περιοχής Σολέας, αφού χωρίς λύση του Κυπριακού δυστυχώς κανένας δρόμος που κατασκευάζει η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα μας πάρει στη Μόρφου». Αν μείνουμε χωρίς δρόμο όπως ζητούν οι 3 πλούσιες κοινότητες, λέει ο κοινοτάρχης, «τότε καταστρέφουμε δεκάδες άλλες κοινότητες του Τροόδους που μαστίζονται από την αστυφιλία και λόγω της δυσκολης διαδρομής δεν προσελκύουν επενδύσεις. Την ίδια στιγμή κάνουμε δύσκολη τη ζωή χιλιάδων Λευκωσιατών που ταλαιπωρούνται αφάνταστα να μεταβούν στο Τρόοδος λόγω ακριβώς της δύσκολης διαδρομής μέσω των 3 χωριών, εντός της οποίας διακινούνται κάθε λογής αγροτικά οχήματα, με τον δρόμο να θεωρείται από πολλούς σκοτώστρα».

Κόστος

O υφιστάμενος σχεδιασμός αφορά όδευση μήκους 18 χλμ. με κόστος €110 εκατ. περίπου συν ΦΠΑ, η οποία ξεκινά από τον υφιστάμενο κόμβο Δένειας, διέρχεται νότια των κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη και ενώνεται με τον υπό κατασκευή κόμβο δυτικά του Αστρομερίτη. Όπως είχε αναφέρει σε σχετική του δήλωση ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, τον Ιούλιο, τα έγγραφα του διαγωνισμού, ο οποίος θα είναι με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή, ετοιμάζονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η προκήρυξη αναμένεται το 1ο τρίμηνο του 2026. Οι περιπλοκές βέβαια ξεκίνησαν επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη όταν, αντί να προχωρήσει η κατασκευή του δρόμου από το Ακάκι στον Αστρομερίτη, οι τρεις κοινότητες ζήτησαν και παρακάμφθηκαν για να ξεκινήσει η τρίτη φάση του δρόμου από τον Αστρομερίτη προς Τρόοδος.

Μια ακόμα διαφωνία, η οποία φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί ακόμα και τη χρησιμότητα του δρόμου μετά το Ακάκι, εκφέρεται και στο σχετικό άρθρο του δημοσιογράφου Κυριάκου Ιακωβίδη, ο οποίος κατάγεται από το Ακάκι, με τίτλο «Καταστροφή τριών κοινοτήτων για αχρείαστο αυτοκινητόδρομο». Σύμφωνα με αυτό, η νότια όδευση: θα εγκλωβίσει τις κοινότητες Ακακίου-Περιστερώνας-Αστρομερίτη μεταξύ της Νεκρής Ζώνης και του αυτοκινητόδρομου, θα καταστρέψει πολλές μικρές επιχειρήσεις, θα συμβάλει στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, θα υπονομεύσει την προσπάθεια για τη χρησιμοποίηση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, θα περνά μέσα από την κτηνοτροφική περιοχή στο Ακάκι, οπότε θα πρέπει να αποζημειωθούν και οι κτηνοτρόφοι. Τέλος υποστηρίζει ότι ο πληθυσμός της Δυτικής Λευκωσίας είναι πολύ μικρός και εξυπηρετείται από τον υφιστάμενο δρόμο.

«Αντιδράσεις 25 ετών»

«Οι αντιδράσεις ενάντια στη νότια χάραξη του δρόμου Λευκωσίας δεν είναι σημερινές αλλά, αντιθέτως, έχουν μια προϊστορία περίπου 25 ετών», αναφερει ο πρώην υπουργός Γεωργίας επί διακυβέρνησης Κληρίδη, Κώστας Θεμιστοκλέους, για να σχολιάσει ότι η σχετική ανακοίνωση με την οποία ζητά ο δρόμος να ακολουθήσει βόρεια διαδρομή για να καταλήξει στη Μόρφου, που εξέδωσε ο δήμαρχος Μόρφου, «πουλάει απλώς πατριωτισμό». «Ήταν προ 25 χρόνων όταν είχε αρχικώς σχεδιαστεί ο δρόμος να διέρχεται από τη Νεκρή Ζώνη και έγινε προσπάθεια να δοθεί αντάλλαγμα στους Τουρκοκυπρίους στο Πέργαμος», αναφέρει στον Πολίτη ο κ. Θεμιστοκλέους, «αλλά εντέλει δεν προχώρησε».

Διακρίνω μια εμμονή κάποιων από τα χωριά της περιοχής αλλά και του δημάρχου Μόρφου που αντιδρούν. Λόγω αυτής της αντίδρασης, τονίζει ο κ. Θεμιστοκλέους, ο δρόμος δεν θα γίνει ποτέ. Πολιτικοποιείται με έναν λάθος τρόπο το θέμα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι κατασκευάστηκε από τους Τ/Κ διπλής κυκλοφορίας δρόμος που συνδέει τη Λευκωσία με τη Μόρφου και αν λυθεί το Κυπριακό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εκτιμώ ότι οικονομικά συμφέροντα από τις περιοχές Ακακίου-Περιστερώνας-Αστρομερίτη θέλουν να βάζουν εμπόδια. Το λυπηρό είναι ότι δεν έχουν κατανοήσει την πραγματικότητα.

Ποιους βοηθά

«Ενώ ο δρόμος θα έπρεπε να είχε τελειώσει εδώ και 25 χρόνια με βάση τους αρχικούς σχεδιασμούς, εμποδίζεται από τους ανθρώπους της περιοχής, κάτι που βλέπω ως πολύ λανθασμένο», λέει ο κ. Θεμιστοκλέους. Δεν είμαι υποστηρικτής της κυβέρνησης αλλά θεωρώ σωστή την σκέψη της να προχωρήσει με τη νότια όδευση και θα ήταν πολύ αρνητικό να υπέκυπτε στις πιέσεις μη υλοποίησης του έργου. Η δημιουργία του δρόμου θα ευνοήσει τους κατοίκους δεκάδων απομακρυσμένων περιοχών της Μαραθάσας και του Τροόδους αλλά θα στήριζε ουσιαστικά και τις μεγάλες κοινότητες της Σολέας.

Δυστυχώς, ο δρόμος σταμάτησε στο Ακάκι λόγω των αντιδράσεων. Όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικοί δεν είχαν την τόλμη να προχωρήσουν με την ολοκλήρωση του έργου.