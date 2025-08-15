Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αυξημένη η τροχαία κίνηση προς ορεινά και η Αστυνομία συστήνει προσοχή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, καθώς και στο δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους, με την Αστυνομία να συστήνει στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, μετά την περιοχή Λάνιας  και για σκοπούς αποσυμφόρησης, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά δρομολόγια μέσω Απεσιάς – Κορφής – Καπηλειού – Τριμίκλινης και Καντού – Ομόδους – Μανδριών.

Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται και στο δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους από το ύψος της Δένειας προς Τρόοδος.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

