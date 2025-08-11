Συμπληρώνονται φέτος 29 χρόνια από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, δύο γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και υπενθυμίζουν το τίμημα της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία.

Ήταν Αύγουστος του 1996, όταν πορεία Κυπρίων και Ελλήνων μοτοσικλετιστών κατέληξε σε μεγάλη αντικατοχική εκδήλωση στη Δερύνεια. Στις 11 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εντός της ουδέτερης ζώνης, ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τουρκοκύπριους και Γκρίζους Λύκους, ενώ η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ αδυνατούσε να αποτρέψει το έγκλημα.

Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, ο ξάδελφός του, Σολωμός Σολωμού, επιχειρώντας να κατεβάσει την τουρκική σημαία από τον ιστό σε φυλάκιο των κατοχικών δυνάμεων, δέχθηκε πυροβολισμούς από Τούρκους στρατιωτικούς και έπεσε νεκρός μπροστά στις κάμερες, σε εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Οι κυπριακές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένων υπόπτων για τις δύο δολοφονίες, ανάμεσά τους αξιωματούχοι του κατοχικού καθεστώτος και μέλη των Γκρίζων Λύκων.

Ο δολοφόνος του Σολωμού Σολωμού έχει αναγνωριστεί ως ο Κενάν Ακίν, έποικος, πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού, «υπουργός» του ψευδοκράτους και πράκτορας των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.

Στις 24 Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε την Τουρκία ένοχη για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, διαπιστώνοντας παραβίαση του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο κατέληξε ότι και οι δύο άνδρες ήταν άοπλοι και ότι η χρήση θανατηφόρας βίας από πράκτορες του τουρκικού κράτους δεν δικαιολογούνταν. Από τα στοιχεία προέκυψε πως οι σφαίρες που σκότωσαν τον Σολωμού προέρχονταν από όπλα που χρησιμοποιούσαν οι τουρκοκυπριακές και τουρκικές δυνάμεις. Η Τουρκία επικρίθηκε και για την αποτυχία της να διεξαγάγει έρευνα και να τιμωρήσει τους ενόχους. Υποχρεώθηκε να καταβάλει συνολικά δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αποζημιώσεις για μη χρηματική ζημία στους συγγενείς των θυμάτων και για δικαστικά έξοδα.

Ωστόσο η Τουρκία δεν προχώρησε σε καμία έρευνα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών των δολοφονιών του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού και δεν εκτέλεσε τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από τις κυπριακές αρχές,

Η θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για απελευθέρωση, ειρήνη και δικαιοσύνη στην Κύπρο.

ΚΥΠΕ