Ιδού οι ανοιχτοί κατασκηνωτικοί χώροι για το καλοκαίρι του 2025

Σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν πέντε οργανωμένοι κατασκηνωτικοί χώροι εντός κρατικών δασών, με συνολική χωρητικότητα περίπου 2.400 ατόμων. Τρεις εξ αυτών διαχειρίζεται το Τμήμα Δασών, ενώ δύο βρίσκονται σε κρατική δασική γη υπό άλλους φορείς. Ωστόσο, δύο κάμπινγκ, συνολικής δυνατότητας φιλοξενίας 1.000 ατόμων, παραμένουν κλειστά.

Πλατάνια

Ο κατασκηνωτικός χώρος στα Πλατάνια διαθέτει υποδομές όπως κουζίνα, μπλοκ με αποχωρητήρια και ντους, παιδική χαρά, καντίνα και πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών, «βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης των μέτρων πυροπροστασίας και συνολικής διαχείρισης». Η χωρητικότητά του είναι 150 τροχόσπιτα ή αντίσκηνα και 600 άτομα.

Πάντως, όπως δήλωσε στον «Π» ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, «βρισκόμαστε στο στάδιο αξιολόγησης για λήψη μέτρων σχετικά με τη διαχείρισή του και την αναβάθμισή του». Στόχος, πρόσθεσε, είναι η δημιουργία ενός πλήρως οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου, η λειτουργία του οποίου να εμπίπτει στους ευρύτερους στόχους της πολιτικής του Τμήματος Δασών αλλά και να ικανοποιεί τις ανάγκες του κοινού. «Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν θα λάβουν σοβαρά υπόψη το ζήτημα της πυροπροστασίας των δασών», κατέληξε. Για πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 22608535, ειδικά πριν από τα Σαββατοκύριακα, λόγω αυξημένης ζήτησης.



Σταυρός της Ψώκας

Στον Σταυρό της Ψώκας ο χώρος παραμένει ανοιχτός, με βασικές αλλά λειτουργικές υποδομές, προσελκύοντας κυρίως εκδρομείς τα Σαββατοκύριακα. Το κόστος παραμένει χαμηλό, 2 ευρώ ανά σκηνή την ημέρα. Η χωρητικότητά του φτάνει τα 80 αντίσκηνα ή τροχόσπιτα και 300 άτομα. Ωστόσο, σύμφωνα με σχόλια επισκεπτών στο διαδίκτυο, «ο χώρος είναι μικρός, υπάρχει μόλις μία τουαλέτα και ένα ντους για ολόκληρο το κάμπινγκ». Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 99640374.

Αναμονή για την Πόλη Χρυσοχούς

Το κάμπινγκ της Πόλης Χρυσοχούς παραμένει κλειστό από τα τέλη του 2023 και, όπως δήλωσε στον «Π» ο δήμαρχος, Γιώτης Παπαχριστοφή, δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσει ούτε το φετινό ούτε το επόμενο καλοκαίρι. Ο χώρος είναι σήμερα πλήρως ανενεργός, χωρίς καμία βασική υποδομή σε λειτουργία, ούτε καν εγκαταστάσεις υγιεινής.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαχριστοφής, η διαδικασία προσφορών για την αξιοποίηση και επαναλειτουργία του χώρου έχει ολοκληρωθεί και κατατέθηκε μία προσφορά, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Ο σχεδιασμός προβλέπει μακροχρόνια παραχώρηση της διαχείρισης σε ιδιώτη επενδυτή για 25 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 15 χρόνια, μέχρι το 2055. Το ύψος της επένδυσης προϋπολογίζεται στα 4,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 εκατ. + ΦΠΑ αφορούν τις απαραίτητες υποδομές. Το ετήσιο μίσθωμα έχει καθοριστεί στις 60.000 ευρώ, με αύξηση 5% κάθε δύο χρόνια. Ο δήμαρχος εμφανίζεται αισιόδοξος ότι το έργο θα προχωρήσει και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία.

Τρόοδος

Πιο οργανωμένο φαίνεται το κάμπινγκ στο Τρόοδος, κοντά στην κεντρική πλατεία, το οποίο διαχειρίζεται το κοινοτικό συμβούλιο της περιοχής. Άνοιξε στα τέλη Ιουνίου και θα λειτουργεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Όπως δήλωσε στον «Π» ο γραμματέας του κοινοτικού συμβουλίου Τροόδους, Πανίκος Χατζηκοφίνας, ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει έως 650 άτομα και 170 αντίσκηνα ή τροχόσπιτα. Διαθέτει νερό, τουαλέτες, ντους, ελεγχόμενες εστίες φωτιάς και φωτισμό.«Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται μόνο κατόπιν άδειας, υπάρχει φύλακας όλο το 24ωρο και γίνεται διακρίβωση στοιχείων», ανέφερε ο κ. Χατζηκοφίνας, προσθέτοντας ότι η κοινότητα έχει προσλάβει τρεις εποχικούς υπαλλήλους για τη διαχείριση του χώρου. Μάλιστα, όπως σημείωσε, χάρη στα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, πριν από μερικές εβδομάδες αποτράπηκε περιστατικό, όταν δύο αλλοδαποί που βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης προκαλούσαν αναστάτωση στον χώρο. Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε και επενέβη άμεσα, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 25470903.

Καμπί του Καλογήρου

Το «Καμπί του Καλογήρου», στον δρόμο Προδρόμου - Μονής Τροοδίτισσας, προς τις Πλάτρες, παραμένει κλειστό για έργα αναβάθμισης. Όπως ανέφερε στον «Π» ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, αναμένεται να επαναλειτουργήσει σύντομα. Μεταξύ των αναβαθμίσεων που έγιναν περιλαμβάνονται νέες τουαλέτες, ντους, σύγχρονα παγκάκια και υποδομές για άτομα με αναπηρία. Ο χώρος πριν από την αναβάθμιση μπορούσε να φιλοξενήσει έως 300 άτομα και 80 τροχόσπιτα. Αν και η εκτίμηση ήταν ότι θα λειτουργούσε πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, αυτό δεν θα γίνει, καθώς ο εργολάβος βρίσκεται ακόμη στο στάδιο ολοκλήρωσης των εργασιών.

