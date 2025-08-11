Χειροπέδες σε 26χρονο: Του έκαναν σήμα να σταματήσει και διέφυγε - Τον βρήκαν να ξεφορτώνεται σακουλάκια με κάνναβη και κοκαΐνη

Ανδρας ηλικίας 26 ετών, συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 11 Αυγούστου στη Λάρνακα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και παραβάσεις τροχαίας.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των μέτρων αστυνόμευσης που λαμβάνονται καθημερινά στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, μέλη της Τροχαίας Λάρνακας, κάλεσαν σήμερα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο ο οδηγός παρέλειψε να σταματήσει το όχημα του και οδηγώντας επικίνδυνα προσπάθησε να διαφύγει».

Προστίθεται ότι «αφού το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε αδιέξοδο, ο οδηγός τράπηκε σε φυγή πεζός. Τα μέλη της Αστυνομίας τον ακολούθησαν και αφού κατάφεραν να τον ανακόψουν, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 26χρονο».

Στην προσπάθεια του να διαφύγει «ο 26χρονος θεάθηκε να ρίχνει στο έδαφος τρία νάιλον σακουλάκια, τα οποία όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 2,5 γραμμαρίων και κάνναβης, μεικτού βάρους 0,5 γραμμαρίου».

Ο 26χρονος συνελήφθη για «το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών, ενώ στη συνέχεια, παράνομα αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοόλης και ναρκοτέστ. Ο άνδρας οδηγήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, όπου ανακρίθηκε και απολύθηκε της κράτησης του, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου, με την ολοκλήρωση των επιστημονικών εξετάσεων στα τεκμήρια που έχουν παραληφθεί».

Την υπόθεση διερευνούν η ΥΚΑΝ και το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας.