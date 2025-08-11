Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ακατάλληλα προϊόντα στην Κύπρο και στην ευρωπαϊκή αγορά

Η ΥΠΚ καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνουν το κοινό για προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες ελέγχου τους και κρίνονται ως κατάλληλα κι έχουν καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινώσεις των τριών αυτών υπηρεσιών τα προϊόντα εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα 13 προϊόντα εμπίπτουν στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με ένα από αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο, 21 στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, 15 στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 15 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 13 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και 4 στις Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Τα προϊόντα καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 11 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με αριθμούς 12 μέχρι 13 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλότερου κινδύνου.

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω 13 προϊόντα, το ένα έχει εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή του.

Τα υπόλοιπα προϊόντα είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η ΥΠΚ έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων.

Η ΥΠΚ καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και παράλληλα να ενημερώσουν τον πωλητή σχετικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της ΥΠΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

