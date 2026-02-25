Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ellinas Finance: Διαδικασία για παράλληλη εισαγωγή μετοχών στο NSE International Exchange Ινδίας

Η προβλεπόμενη εισαγωγή θα είναι μη διαπραγματεύσιμη, γεγονός που σημαίνει ότι, παρόλο που οι μετοχές της εταιρείας θα εισαχθούν στο NSE IX, δεν προβλέπεται συναλλακτική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη αγορά στο παρόν στάδιο

Η Ellinas Finance Public Company Ltd ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει ξεκινήσει επίσημα τη διαδικασία για τη παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στο NSE International Exchange («NSE IX»), το οποίο εδρεύει στο GIFT City της Ινδίας.

Το NSE International Exchange είναι ένα διεθνές χρηματιστήριο πολλαπλών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο National Stock Exchange of India.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων, καθώς και εκπλήρωσης των σχετικών διαδικαστικών προϋποθέσεων για την εισαγωγή των μετοχών της στο NSE IX.

Η προτεινόμενη εισαγωγή αποσκοπεί στην ενίσχυση του διεθνούς προφίλ της εταιρείας, στη διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας της στους επενδυτές και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές.

Η προβλεπόμενη εισαγωγή θα είναι μη διαπραγματεύσιμη, γεγονός που σημαίνει ότι, παρόλο που οι μετοχές της εταιρείας θα εισαχθούν στο NSE IX, δεν προβλέπεται συναλλακτική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη αγορά στο παρόν στάδιο.

Η αρχική εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ανεπηρέαστη. Η εταιρεία θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

