Επιστολή «Ισότητας» προς τον Αρχηγό Αστυνομίας: Ζητούν απαγόρευση μετακίνησης οπαδών

Μερικές ημέρες πριν από την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, επανήλθε στο προσκήνιο το θέμα της απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών για τις φιλοξενούμενες ομάδες. Το θέμα εγείρεται κυρίως από πλευράς αστυνομικών, κυρίως λόγω της μη ψήφισης της νομοθεσίας για αντιμετώπιση της βίας σε αθλητικούς χώρους.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ωστόσο εμμένει στη θέση της για τήρηση των προνοιών της προκήρυξης του πρωταθλήματος για παρουσία μικρού αριθμού (10%) οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας.

Ο πρόεδρος του αστυνομικού κλάδου της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, με επιστολή του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, εφιστά την προσοχή όλων των φορέων και ουσιαστικά ζητά όπως απαγορευθεί η μετακίνηση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας.

Στην επιστολή η «Ισότητα» επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2022 μέχρι το 2024 καταγράφηκαν 116 συλλήψεις για υποθέσεις βίας στα γήπεδα, 105 διατάγματα αποκλεισμού και 50 αγώνες κρίθηκαν ως υψηλής επικινδυνότητας. «Στο θεωρητικά πιο ασφαλές πρωτάθλημα της Ευρώπης (Premier League) έγιναν 4,3 συλλήψεις ανά 100.000 φιλάθλους και εξασφαλίστηκαν 682 διατάγματα αποκλεισμού. Το κενό μας σε νομοθεσίες και συντονισμό με τις ομοσπονδίες είναι αγεφύρωτο. Δηλαδή ο μόνος εκσυγχρονισμός στην Κύπρο είναι της κάρτας φιλάθλου, που θα γίνει από τη φετινή σεζόν 2025 - 2026, για την οποία δεν αποδεχόμαστε εκπτώσεις», σημειώνει.

Στη συνέχεια αναφέρεται στη νομοθεσία για τη βία σε αθλητικούς χώρους, η ψήφιση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής, και το νομοσχέδιο της Εκτελεστικής Εξουσίας για τους συνδέσμους φιλάθλων το οποίο ακόμη δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή.

«Είναι σαφής η πεποίθηση των αστυνομικών της πρώτης γραμμής ότι, χωρίς νομικά εργαλεία και τις κτηριακές εγκαταστάσεις, οι μετακινήσεις οπαδών φιλοξενούμενης ομάδας θα προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια και βία στα γήπεδα, με συνέπεια και με κίνδυνο θανάσιμων ή σοβαρών τραυματισμών πολιτών. Τα πιο πάνω δεν αφορούν την επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας να επιβάλει τον νόμο και να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη.

Η επιβολή του νόμου γίνεται προληπτικά μέσω νομοθεσιών και όχι πάντα με την ανάλογη βία στο πεδίο. Παρ' όλα αυτά, η προκήρυξη του πρωταθλήματος 2025 - 2026 από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προβλέπει μετακινήσεις οπαδών φιλοξενούμενης ομάδας», τονίζει ο πρόεδρος του κλάδου αστυνομικών της «Ισότητα». Καταληκτικά, αναφέρει ότι «το άρθρο 73Δ του σχετικού νόμου βίας στους αθλητικούς χώρους (2008) παρέχει την εξουσία στον Αρχηγό Αστυνομίας μαζί με τον πρόεδρο της οποιασδήποτε Ομοσπονδίας να αποφασίσει απαγόρευση μετακίνησης οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας».

Απευθυνόμενος προς τον Αρχηγό Αστυνομίας ο κ. Λοϊζίδης σημειώνει ότι «οι επιχειρησιακοί αστυνομικοί της πρώτης γραμμής σάς ενημερώνουν εκ μέρους της συντεχνίας τους για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση που επιτραπούν οι μετακινήσεις οπαδών φιλοξενούμενης ομάδας σε όλους τους αγώνες Α' και Β' Κατηγορίας ποδοσφαίρου αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο ομαδικό άθλημα».