Αυστραλία: «This is the end» - Με Adele το «αντίο» των εφήβων στα social media

Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα τα μεσάνυχτα η νέα εθνική απαγόρευση χρήσης social media από άτομα κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, με το μέτρο να επηρεάζει μερικούς από τους μεγαλύτερους «κολοσσούς» τεχνολογίας που διαχειρίζονται εφαρμογές όπως το Instagram και το TikTok.

Οι έφηβοι της Αυστραλίας αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά τους ακολούθους τους πριν τεθεί σε ισχύ το νέο κυβερνητικό μέτρο για τα social media, με αρκετούς να «θρηνούν» κάνοντας λόγο πως «ήρθε το τέλος».

Λίγες ώρες πριν την εφαρμογή του νόμου, τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με μηνύματα αποχαιρετισμού, χιούμορ και έντονης θλίψης από εφήβους, και ενήλικες δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι βλέπουν μεγάλο μέρος του κοινού τους να εξαφανίζεται, συνεπώς και μέρος των κερδών τους.

Αυστραλία: Με Adele το αντίο των εφήβων στα social media

Οι νεαροί χρήστες δημοσίευαν countdown βίντεο με τη γνωστή επιτυχία της Adele, Skyfall, και φράσεις όπως «this is the end» (ήρθε το τέλος), ενώ αρκετοί προέτρεπαν τους followers να μεταφερθούν σε εναλλακτικές πλατφόρμες όπως Yope, Lemon8 και Coverstar, που δεν καλύπτονται ακόμη από τον νόμο.

Αρκετοί απογοητεύτηκαν: «Ως παιδί 13 ετών και στο φάσμα του αυτισμού, είμαι συντετριμμένος… Δεν έχω φίλους, και τώρα θα είμαι εντελώς μόνος μέχρι τα 16» έγραψε ένας χρήστης στο Reddit.

«Θα μου λείψετε παιδιά», ανήρτησε ο 29χρονος σκιτσογράφος Τζος Πάρτινγκτον από την Μελβούρνη, ο οποίος δημιουργεί κωμικά σκίτσα για την ζωή στην Αυστραλία και έχει περισσότερους από 75.000 ακολούθους στο TikTok.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη απενεργοποιηθεί 200.000 λογαριασμοί στο TikTok, ενώ συνολικά 1 εκατομμύριο χρήστες κάτω των 16 θα αποκλειστούν από τις πλατφόρμες τις επόμενες ημέρες. Οι εταιρείες που δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν τεράστια πρόστιμα.

Η οργή πολλών χρηστών στράφηκε στον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, που έχασε 6.000 followers από χθες. «Περίμενε μέχρι να μπορούμε να ψηφίσουμε» έγραψε ένας έφηβος στο TikTok του, δείχνοντας τις εκλογικές του προτιμήσεις.

«Περιμένετε μέχρι να μπορούμε να ψηφίζουμε», σχολίασε ένας χρήστης στον λογαριασμό του Αλμπανέζι στο TikTok.

Ωστόσο, δεν ήταν αντίθετοι στην απαγόρευση όλοι οι έφηβοι.

«Ngl (δεν θα πω ψέματα), η απαγόρευση χρήσης των social media είναι προφανώς για το καλό μας. Το μόνο που κάνουμε είναι να καθόμαστε επί ώρες μπροστά από μια οθόνη», έγραψε ένας ανήλικος χρήστης στο ΤikTok.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, αρκετοί έφηβοι παραδέχονται ότι ο περιορισμός ίσως τους κάνει καλό. «Να πω την αλήθεια, ίσως είναι για το καλύτερο» έγραψε ένας χρήστης. «Όλη μέρα καθόμαστε πίσω από μια οθόνη.»

Ο νόμος -ο πρώτος τέτοιου είδους διεθνώς- αναμένεται να αποτελέσει τεστ για το πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να ρυθμίσουν τη σχέση των ανηλίκων με τα social media σε μια εποχή αυξανόμενων ανησυχιών για την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

