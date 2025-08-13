Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Περικοπές και βλάβες αφήνουν περιοχές χωρίς ρεύμα εν μέσω καύσωνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μισάωρες περικοπές πραγματοποιούνται τις βραδινές ώρες για να διατηρηθεί η ισορροπία ζήτησης - παραγωγής.

Συνεχίζονται οι βλάβες στο δίκτυο της ΑΗΚ, αν και τοπικές, αφήνοντας διάφορες περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα, εν μέσω καύσωνα.

Συγκεκριμένα, στην επαρχία Λεμεσού, μέρος του συνοικισμού στο Κολόσσι, αντιμετωπίζει διακοπή από τις 9:42 το πρωί και εκτιμάται η επαναφορά του στις 12 το μεσημέρι.

Στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίζεται βλάβη σε μέρη της περιοχής Αραδίππου από τις 11:16 το πρωί και εκτιμάται να επιλυθεί μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι.

Στην επαρχία Πάφου, προγραμματισμένη διακοπή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, επηρεάζει τη Γεροσκήπου.

Μιλώντας στο politis.com.cy, η εκπρόσωπος τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, εξήγησε πως οι βλάβες είναι φυσιολογικές, ιδιαίτερα λόγω ζέστης, εξαιρουμένης της προχθεσινής βλάβης σε μετασχηματιστή η οποία επηρέασε την ορεινή Λευκωσία.

Παράλληλα, η κυρία Παπαδοπούλου εξήγησε πως ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, πραγαμτοποιεί καθημερινά μισάωρες περικοπές σε 5-6 ομάδες πελατών σε όλη την Κύπρο από τις 18:30 μέχρι τις 20:30 για να βεβαιωθεί πως η ζήτηση δεν ξεπερνάει την παραγωγή.

 

