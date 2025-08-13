Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Για την ανάγκη άσκησης διπλωματίας με την ΕΕ μίλησε ο Τουφάν Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Προς αυτό προανήγγειλε τη σύσταση «συμβουλίου οικονομικής πολιτικής».

Στην ανάγκη για άσκηση διπλωματίας με την ΕΕ για θέματα που αφορούν την οικονομία των κατεχομένων αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και υποψήφιος στις επικείμενες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Γενί Ντουζέν.

Προς αυτό προανήγγειλε τη σύσταση «συμβουλίου οικονομικής πολιτικής».

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η Γενί Ντουζέν γράφει ότι σε δηλώσεις του, ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε την ανάγκη για άσκηση έντονης διπλωματίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς που αφορούν άμεσα την οικονομία των Τουρκοκυπρίων.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, στην εφαρμογή του Κανονισμού του Απευθείας Εμπορίου και στην ορθή αξιοποίηση του Κανονισμού Οικονομικής Βοήθειας της ΕΕ.

Ο κ. Έρχιουρμαν υπενθύμισε τον ρόλο της «προεδρίας» στη σύσταση της Επιτροπής Ακίνητων Περιουσιών και στην προώθηση της διαδικασίας «κατοχύρωσης του χαλλουμιού». 

Στο μεταξύ, ο «βουλευτής» του ΡΤΚ, Φικρί Τόρος, δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η διεθνής «απομόνωση» του τουρκοκυπριακού «λαού», αποδίδοντας μέρος της ευθύνης για τη στασιμότητα στο Κυπριακό στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και υποστηρίζοντας επίσης ότι η άνοδος του ΕΛΑΜ επηρεάζει τη στάση του.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited