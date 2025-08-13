Για την ανάγκη άσκησης διπλωματίας με την ΕΕ μίλησε ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Στην ανάγκη για άσκηση διπλωματίας με την ΕΕ για θέματα που αφορούν την οικονομία των κατεχομένων αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και υποψήφιος στις επικείμενες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Γενί Ντουζέν.

Προς αυτό προανήγγειλε τη σύσταση «συμβουλίου οικονομικής πολιτικής».

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η Γενί Ντουζέν γράφει ότι σε δηλώσεις του, ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε την ανάγκη για άσκηση έντονης διπλωματίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς που αφορούν άμεσα την οικονομία των Τουρκοκυπρίων.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, στην εφαρμογή του Κανονισμού του Απευθείας Εμπορίου και στην ορθή αξιοποίηση του Κανονισμού Οικονομικής Βοήθειας της ΕΕ.

Ο κ. Έρχιουρμαν υπενθύμισε τον ρόλο της «προεδρίας» στη σύσταση της Επιτροπής Ακίνητων Περιουσιών και στην προώθηση της διαδικασίας «κατοχύρωσης του χαλλουμιού».

Στο μεταξύ, ο «βουλευτής» του ΡΤΚ, Φικρί Τόρος, δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η διεθνής «απομόνωση» του τουρκοκυπριακού «λαού», αποδίδοντας μέρος της ευθύνης για τη στασιμότητα στο Κυπριακό στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και υποστηρίζοντας επίσης ότι η άνοδος του ΕΛΑΜ επηρεάζει τη στάση του.

ΚΥΠΕ