Στις 9.711 οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο- Μείωση μετά το ανοδικό σερί

Μείωση παρουσίασε τον Σεπτέμβριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, ανακόπτοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων μηνών.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 7.624 άτομα.

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2025 μειώθηκε στα 9.711 άτομα, σε σύγκριση με 10.053 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 518 άτομα ή 6,4%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Όσον αφορά το ποσοστό της ανεργίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις 2 Οκτωβρίου η Eurostat, η ανεργία στην Κύπρο αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2025 στο 5,1% από 5% τον Ιούλιο. Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των ανέργων είναι 27 χιλ. όσο και τον Ιούλιο, σε σχέση με 24 χιλ. τον περσινό Αύγουστο.