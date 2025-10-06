«Πετάει» το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο- Αύξηση 9,4% τον Αύγουστο, η μεγαλύτερη στην ΕΕ

Τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο των χωρών της ΕΕ κατέγραψε για ακόμη ένα μήνα η Κύπρος όσον αφορά την αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο έφθασε το 9,4% από 8,5% τον Ιούλιο.

Στην ΕΕ, η αύξηση επιβραδύνθηκε στο 1,1% από 2,3% τον Ιούλιο και στην ευρωζώνη στο 1% από 2,1%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (+9,4%), τη Μάλτα (+9,2%) και το Λουξεμβούργο (+7,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-3,8%), τη Γαλλία (-1,4%) και τη Φινλανδία (-1,2%).

Όσον αφορά τη μηνιαία μεταβολή, μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στη Λιθουανία (+1,7%), την Κύπρο και τη Μάλτα (και οι δύο +1,5%), καθώς και στη Σουηδία (+1,1%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-4,0%), την Πολωνία (-0,8%), το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία (και οι δύο -0,7%).