Κέντρα εξυπηρέτησης κατά του καύσωνα από το Δήμο Λευκωσίας

Συνεχίζεται την Πέμπτη η λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης κατά των συνεπειών του καύσωνα του Δήμου Λευκωσίας, τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των δημοτών την Τετάρτη.

Τα Κέντρα, Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, πλησίον της Πύλης Αμμοχώστου, στην οδό Νικηφόρου Φωκά 40 και Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Αγίου Δομετίου - Έγκωμης, οδός Λαέρτη 22, Άγιος Δομέτιος θα λειτουργήσουν από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα

Στη σχετική ανακοίνωση ο Δήμος προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους τα κέντρα εποπτεύονται από προσωπικό και διαθέτουν κλιματισμό και δροσερά ροφήματα.

ΚΥΠΕ