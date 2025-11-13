Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τέλος ταλαιπωρίας: Επέστρεψαν στις ελεύθερες περιοχές οι τρεις από τους πέντε Ε/κ που ήταν στα κατεχόμενα

Στα κατεχόμενα εξακολουθούν να παραμένουν οι δύο εκ των πέντε, ένα ζευγάρι, που αντιμετωπίζουν δύο «κατηγορίες» στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου και η διαδικασία εκεί συνεχίζεται.

Στις ελεύθερες περιοχές επέστρεψαν και βρίσκονται τώρα στα σπίτια τους, με τους οικείους τους, οι τρεις από τους πέντε Ε/κ που είχαν «συλληφθεί» στις 19 Ιουλίου στα κατεχόμενα και «αθωώθηκαν» από το «στρατιωτικό δικαστήριο» την περασμένη Παρασκευή.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι τρεις Ε/κ μετέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης στο κατεχόμενο Τρίκωμο απ’ όπου παρέλαβαν τις ταυτότητες και τα προσωπικά τους αντικείμενα που κρατούνταν στο εκεί «αστυνομικό τμήμα» και στη συνέχεια ο ένας πέρασε στις ελεύθερες περιοχές από κοντινό σημείο διέλευσης, ενώ οι άλλοι δύο πέρασαν από σημείο διέλευσης στη Λευκωσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

