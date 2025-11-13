Ενέκρινε το ΕΚ τον νέο κλιματικό στόχο της ΕΕ με μείωση εκπομπών κατά 90% έως 2040

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τον νέο, ενδιάμεσο και δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με στόχο την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050. Ο στόχος αυτός θεωρείται αποδυναμωμένος σε σχέση με τα αρχικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά χωρίς συμβιβασμό η ήδη δύσκολη από φάση σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, θα μεταφραζόταν σε επιπλέον εμπόδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση εγκρίθηκε με 379 ψήφους υπέρ, 248 κατά και 10 αποχές. Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για την τελική μορφή του νόμου.

Στα κύρια σημεία της απόφασης συμπεριλαμβάνονται η ευελιξία για τα κράτη μέλη: Από το 2036, έως 5 ποσοστιαίες μονάδες μείωσης των εκπομπών θα μπορούν να προέλθουν από διεθνή πιστωτικά μόρια άνθρακα, υπό αυστηρές διασφαλίσεις. Η Επιτροπή είχε προτείνει αρχικά όριο έως 3 μονάδες. Επιπλέον, η αναβολή του ETS2, του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ για κτίρια και μεταφορές για ένα χρόνο, από το 2027 που ήταν να ισχύσει αρχικά, στο 2028.

Επιπλέον περιλαμβάνεται η αντιστάθμιση εκπομπών με τους ευρωβουλευτές να υποστηρίζουν τη χρήση εγχώριων μόνιμων απορροφήσεων άνθρακα για την αντιστάθμιση δύσκολα μειούμενων εκπομπών. Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά δεδομένα, τεχνολογικές εξελίξεις και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Αν χρειαστεί, θα προτείνει τροποποιήσεις στη νομοθεσία.

Η έγκριση του στόχου επιτεύχθηκε μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των Φιλελευθέρων, Πρασίνων, Σοσιαλιστών και του ΕΛΚ, καθώς ο αρχικός εισηγητής που ανήκει στην ακροδεξιά, ο Τσέχος Οντρέι Κνότεκ των Πατριωτών για την Ευρώπη ήταν απρόθυμος στο να στηρίξει το νομοθετικό φάκελο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ