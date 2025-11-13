Η καλύτερη ταινία τρόμου στην ιστορία του Netflix - Αποθεωτικά σχόλια για τον Φρανκενστάιν (βίντεο)

Ένα νέο φιλμ τρόμου στο Netflix έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θεατές, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ήδη ως «την καλύτερη original ταινία» που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η πλατφόρμα.

Το πολυαναμενόμενο έργο έκανε πρόσφατα πρεμιέρα και μέσα σε λίγες ώρες χρήστες των social media το αποκάλεσαν «αριστούργημα».

Σκηνοθέτης του είναι ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο δημιουργός που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο είδος του τρόμου, αξιοποιώντας μοναδικά προσθετικά, μακιγιάζ και σκοτεινή, παραμυθένια αισθητική. Ο Ντελ Τόρο είναι ιδιαίτερα αγαπητός για το Λαβύρινθο του Πάνα – ένα παραμύθι μέσα στη φρίκη του φρανκικού καθεστώτος – όπου η φαντασία μπλέκεται με τη σκληρή πραγματικότητα και αναδεικνύει το διαχρονικό ερώτημα: ποιοι είναι τελικά τα πραγματικά τέρατα;

Στο νέο του έργο, ο διάσημος σκηνοθέτης καταπιάνεται με ένα από τα θεμέλια της γοτθικής λογοτεχνίας: το Frankenstein της Μέρι Σέλεϊ. Το βιβλίο, το οποίο η Σέλεϊ ξεκίνησε να γράφει σε ηλικία μόλις 18 ετών, αφηγείται την ιστορία ενός πλάσματος που, παρά τη γλυκιά και αθώα του φύση, μετατρέπεται σε κυνηγημένο και εκδικητικό ον εξαιτίας της συνεχούς απόρριψης και κακοποίησης που υφίσταται.

Αν και η ιστορία του Frankenstein έχει διασκευαστεί αμέτρητες φορές, πολλές κινηματογραφικές εκδοχές απομακρύνθηκαν από το πρωτότυπο πνεύμα του βιβλίου, παρουσιάζοντας το Πλάσμα ως απλό τέρας. Η νέα ταινία του Ντελ Τόρο, όμως, όπως επισημαίνουν οι πρώτες κριτικές, μένει πολύ πιο πιστή στο αρχικό έργο.

Πρωταγωνιστούν οι Όσκαρ Άιζακ, Τζέικομπ Ελορντι και Μία Γκοθ, μια τριάδα που από μόνη της τράβηξε το ενδιαφέρον του κοινού. Οι πρώτες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα είναι ενθουσιώδεις:

«Επιτέλους, μετά από μέτριες και κακές διασκευές της κλασικής ιστορίας της Μέρι Σέλεϊ, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπληρώνει πλήρως το όραμά του. Είναι μία από τις πιο πιστές και εντυπωσιακές εκδοχές που έχουν γίνει ποτέ», γράφει ένας χρήστης, σύμφωνα με το unilad.

Άλλος σχολιάζει: «Τα visuals είναι φανταστικά, οι ερμηνείες εξαιρετικές – με τον Όσκαρ Άιζακ και τον Τζέικομπ Ελορντι να ξεχωρίζουν. Η μουσική στοιχειώνει και η φωτογραφία είναι από τις καλύτερες της χρονιάς.»

Και ένας τρίτος προσθέτει: «Είναι Ντελ Τόρο. Φυσικά τα πλάσματα θα δείχνουν απίστευτα.»

Αν κρίνουμε από την πρώτη αντίδραση των θεατών, το Netflix έχει στα χέρια του μια από τις πιο δυνατές κυκλοφορίες τρόμου των τελευταίων ετών.

