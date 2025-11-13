Νέα τραγωδία στην Τουρκία: Συνετρίβη πυροσβεστικό αεροσκάφος πάνω από την Κροατία - Νεκρός ο πιλότος

Λίγες ημέρες μετά τη συντριβή του C-130 με τους 20 νεκρούς, η Τουρκία ζει ένα μία νέα τραγωδία θρίλερ, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (13/11) χάθηκαν τα ίχνη ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση πάνω από την Κροατία. Λίγο αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση ότι το αεροπλάνο συνετρίβη και ο πιλότος εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με έκτακτες ειδήσεις που μεταφέρει το CNNi, το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας αρχικά ανέφερε ότι χάθηκε η ασύρματη επικοινωνία με το πυροσβεστικό αεροσκάφος που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Δασοκομίας και το οποίο βρισκόταν στην Κροατία και απογειωνόταν για την επιστροφή του.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, τα δυσάρεστα νέα επιβεβαιώθηκαν με τον υπουργό Γεωργίας και Δασοκομίας, Ιμπραήμ Γιουμακλί ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους και ότι ο πιλότος σκοτώθηκε στο ατύχημα.

Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια - Συλλυπητήρια για τον χαμό του πιλότου

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Ιμπραήμ Γιουμακλί δήλωσε: «Τα συντρίμμια του πυροσβεστικού μας αεροσκάφους, που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Δασοκομίας μας, του οποίου η ασύρματη επαφή χάθηκε στην Κροατία, βρέθηκαν κοντά στην πόλη Σένι της Κροατίας.

Είθε ο Θεός να ελεήσει τον πιλότο μας που μαρτύρησε σε αυτό το τραγικό ατύχημα και να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου και την υπομονή μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Τα συλλυπητήριά μου στον δασικό μας οργανισμό και στο αγαπημένο μας έθνος».

Τι ανέφερε η αρχική ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας

Το θρίλερ με την διακοπή επικοινωνίας με το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από το απόγευμα, όταν ο πιλότος σταμάτησε να απαντά στην ασύρματη επικοινωνία.

«Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών μας αναχώρησαν από τα Δαρδανέλλια την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 10:24 π.μ. για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Λόγω μετεωρολογικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ρέτζικα της Κροατίας.

Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ σήμερα (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025) στις 5:38 μ.μ. ώρα Τουρκίας, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Ρέτζικα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής επιστροφής, ένα από τα αεροσκάφη μας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρέτζικα, αλλά η ασύρματη επαφή με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 6:25 μ.μ. ώρα Τουρκίας.

Ξεκίνησαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με κροατικές μονάδες για τον εντοπισμό του πιλότου μας που ήταν επικεφαλής και του αεροσκάφους.

Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό μόλις διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα».

