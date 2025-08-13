Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Κόκκινη προειδοποίηση για ακραία θερμοκρασία την Πέμπτη, κίτρινη για το βράδυ της Τετάρτης

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να πέσει γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Κόκκινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία την Πέμπτη, εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Όπως αναφέρεται, η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 π.μ. ως τις 5 μ.μ. της Πέμπτης, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 45 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Εξάλλου, το Τμήμα έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση μεταξύ 10 μ.μ. απόψε το βράδυ και 9 π.μ. το πρωί της Πέμπτης.

Όπως σημειώνεται, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να πέσει γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

ΚΥΠΕ

ΚΥΠΡΟΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

