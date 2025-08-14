Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Μαθαίνουν ποινή οι δεσμοφύλακες

Στην επίκληση της εξωδικαστικής τιμωρίας και παραβίαση της αρχής της ισότητας εστιάστηκε η αγόρευση για μετριασμό της ποινής των δύο δεσμοφυλάκων (Γιώργου Κυριακίδη και Σάββα Χρίστου), που κρίθηκαν ένοχοι στις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας κατά παράβαση του άρθρου 205 του ποινικού κώδικα, της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης και της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος. Για την ίδια υπόθεση κρίθηκε ένοχος στις κατηγορίες της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης και της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος και ο λοχίας των Κεντρικών Φυλακών Στέλιος Γεωργίου.

Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία του Τουρκοκύπριου Τανσού Τσιντάν που διαπράχθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2022 ενώ το θύμα εξέτιε ποινή φυλάκισης και κρατείτο στην πτέρυγα 1Α των Κεντρικών Φυλακών.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο 31χρονος Veyzi Badur κρίθηκε ένοχος για τον φόνο εκ προμελέτης του θύματος κατά παράβαση των άρθρων 203 και 204 του ποινικού κώδικα και ειδικότερα ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 26/10/2022 και 27/10/2022, με παράνομες πράξεις προκάλεσε στο θύμα βαριές κακώσεις, θλαστικά τραύματα και κατάγματα, επιφέροντας τον θάνατό του στις 27/10/2022. Για τον 31χρονο προβλέπεται η επιβολή ποινής διά βίου φυλάκισης.

Η πτέρυγα 1Α

Τα όσα εκτυλίχθηκαν στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2022 στην πτέρυγα 1Α με επίκεντρο των κελιά με αριθμούς 4 και 7, αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια στην απόφαση του Κακουργιοδικείου. Αρκετές από τις κινήσεις του δράστη καθώς και οι ενέργειες των τριών μελών του σωφρονιστικού ιδρύματος καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης εντός των Κεντρικών Φυλακών. Αναδεικνύονται επίσης σοβαρότατα κενά και παραλείψεις εντός των Κεντρικών Φυλακών και ένα κλίμα χαλαρότητας στο πλαίσιο άσκησης αποτελεσματικών ελέγχων και διασφάλισης της ασφάλειας των καταδίκων. Το θύμα και ο Veyzi Badur κρατούνταν στην ίδια πτέρυγα των Φυλακών και διέμεναν σε διαφορετικά κελιά. Ο Τσιντάν στο κελί με αριθμό 4 και ο Veyzi Badur στο κελί με αριθμό 7. Ενώ υπάρχει σαφείς πρόνοια στους κανονισμούς των Κεντρικών Φυλακών ότι απαγορεύεται η διακίνηση των κρατουμένων σε άλλες πτέρυγες και η είσοδός τους σε άλλα κελιά πέραν αυτού που κρατούνται, στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώνεται πολλαπλή παραβίαση των προνοιών. Προβλέπεται επίσης ότι για οποιαδήποτε διακίνηση εκτός των προβλεπόμενων χώρων απαιτείται άδεια από τις Κεντρικές Φυλακές. Ο Veyzi Badur διέμενε στο κελί 7 με τον κατηγορούμενο 4. Στην απόφαση του δικαστηρίου υπάρχουν επίσης αναφορές για τους ελέγχους και τη διαδικασία καταμέτρησης που έπρεπε να γίνονται από τους δεσμοφύλακες και τις παραλείψεις που σημειώθηκαν το διήμερο 26 – 27 Οκτωβρίου 2022.

Αγορεύσεις για μετριασμό ποινών

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, οι συνήγοροι υπεράσπισης αγόρευσαν για μετριασμό των ποινών που θα ανακοινωθούν από το Κακουργιοδικείο στις 10 Σεπτεμβρίου. Για τον Veyzi Badur, η δικηγόρος Κάτια Πιεριούδη αναγνώρισε την ποινή που προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα και αναφέρθηκε στις προσωπικές περιστάσεις του 31χρονου.

Εκ μέρους των δύο δεσμοφυλάκων. ο Ηλίας Στεφάνου παρέδωσε στο δικαστήριο εκτενές κείμενο αγόρευσης, το οποίο παρουσίασε επιγραμματικά αναφέροντας τα κυριότερα σημεία. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις προσωπικές περιστάσεις των δύο κατηγορούμενων και επικεντρώθηκε στην αγόρευσή του στην παραβίαση της αρχής της ισότητας. Ειδικότερα, όπως είπε, η αρχή παραβιάζεται – κατά την άποψή του- καθώς από τις 26 Οκτωβρίου 2022 υπήρχαν και άλλα μέλη του προσωπικού που παραμέλησαν το καθήκον τους χωρίς να κατηγορηθούν. Ανέφερε ότι, άλλοι δεσμοφύλακες διώκονται πειθαρχικά και όχι ποινικά. Έκανε επίσης αναφορά στους δύο κρατούμενους που ήταν στο κατηγορητήριο και μετατράπηκαν σε μάρτυρες κατηγορίας, σημειώνοντας ότι όπως προκύπτει από τα ευρήματα του δικαστηρίου, ήταν συνεργοί σε φόνο εκ προμελέτης, παρόντες σε διάφορες στιγμές του φόνου, εκτελούσαν χρέη τσιλιαδόρου και προμήθευσαν αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατηγορούμενο ένα. Ο Ηλίας Στεφάνου σε αρκετά σημεία της αγόρευσής του αναφέρθηκε στην πρωτόδικη απόφαση για το Μαρί και στην απόφαση του Εφετείου για την ίδια υπόθεση, επιδιώκοντας να καταδείξει ότι από την αμέλεια καθήκοντος δεν υπήρχε πρόθεση για διάπραξη του αδικήματος.

Κάλεσε επίσης το Δικαστήριο να λάβει υπόψη ως μετριαστικούς παράγοντες και για τους δύο δεσμοφύλακες την εξωδικαστική τιμωρία που υφίστανται και που θα υποστούν. Μίλησε για την απώλεια εργασίας και ότι και οι δύο δεν γνωρίζουν κάποια άλλη εργασία για να εργαστούν στο μέλλον. «Από δεσμοφύλακες, θα επιστρέψουν στις Κεντρικές Φυλακές ως κρατούμενοι, με εμφανείς κινδύνους και δυσμενείς συνέπειες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στεφάνου. Στην αγόρευσή του υπάρχουν επίσης αναφορές και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το όλο σύστημα στις Κεντρικές Φυλακές, σημειώνοντας ότι και οι ίδιοι οι δεσμοφύλακες λειτούργησαν μέσα σε αυτό. «Ο βαθμός υπαιτιότητας, για σκοπούς επιβολής ποινής, έχει να κάνει με το πώς λειτούργησαν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους», ανέφερε, ζητώντας από το δικαστήριο να εξεταστεί το ευρύτερο πλαίσιο.

31 χρόνια υπηρεσίας

Η Λουίζα Μούζουρου, δικηγόρος του λοχία Στέλιου Γεωργίου, κάλεσε το δικαστήριο να λάβει υπόψη ως μετριαστικό παράγοντα το ότι κρίθηκε ένοχος για τη γενική αρμοδιότητα που είχε ως προϊστάμενος στην πτέρυγα των Κεντρικών Φυλακών και ότι η ποινή πρέπει να είναι σε ισορροπία με σε σχέση με τα όσα του καταλογίζουν. Ανέφερε επίσης ότι έχει 31 χρόνια υπηρεσία και ότι πολλές φορές εκτελούσε καθήκοντα πέραν των όσων προβλέπονταν. Είπε ακόμη ότι, έχει υποστεί δυσμενείς συνέπειες λόγω του στιγματισμού από την παρούσα υπόθεση, καλώντας το δικαστήριο η ποινή που θα του επιβληθεί να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Στη χθεσινή διαδικασία αγόρευσε για μετριασμό της ποινής και η δικηγόρος του Reza Mohammadian Sharif, ο οποίος για την ίδια υπόθεση κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία της κατοχής και προμήθειας μεθαμφεταμίνης.

Πειθαρχική για 11 δεσμοφύλακες

Στο μεταξύ, σε σχέση με την δολοφονία του Τανσού Τσιντάν, όπως ανέφερε χθες ενώπιον του Κακουργιοδικείου η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Χάρις Καραολίδου, με απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 11 δεσμοφύλακες. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε προκειμένου να μην επηρεαστεί η ποινική διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη. Ενημέρωσε ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για έναρξη πειθαρχικής δίωξης σε σχέση με την παραμέληση καθήκοντος. Αναφέρθηκε επίσης ότι, τα συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών είχαν υπηρεσία άλλες ώρες και άλλη ημέρα από αυτά που σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός του θύματος.