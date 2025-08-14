Σύλληψη 21χρονου για ληστεία και διάρρηξη που διαπράχθηκαν το 2023 στη Λεμεσό

Στοιχεία εναντίον 21χρονου, σε σχέση με ληστεία διαμερίσματος και διάρρηξη και κλοπή καταστήματος, που διαπράχθηκαν το 2023, στη Λεμεσό, εξασφάλισε η Αστυνομία. Ο ύποπτος συνελήφθη την Τετάρτη δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ληστεία διαπράχθηκε στις 24 Αυγούστου 2023, όταν γύρω στις 5 τα ξημερώματα, δύο πρόσωπα εισήλθαν παράνομα στο διαμέρισμα 53χρονου, σε πολυκατοικία στη Λεμεσό. Αφού επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη, έκλεψαν χρηματικό ποσό, ένα ρολόι, τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και το αυτοκίνητο του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Η διάρρηξη καταστήματος διαπράχθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2023, γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα, σε κατάστημα πώλησης μοτοσυκλετών, από όπου κλάπηκαν τρεις μοτοσυκλέτες. Οι δράστες προσέκρουσαν σε τζαμαρία του καταστήματος με αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα από περιοχή στη Λεμεσό, όπου ήταν σταθμευμένο. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα την ίδια μέρα, όπως και η μία από τις τρεις μοτοσυκλέτες, την οποία εγκατέλειψαν στη σκηνή της διάρρηξης και κλοπής οι δράστες, ενώ οι άλλες δύο κλοπιμαίες μοτοσυκλέτες εντοπίστηκαν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Από τις εξετάσεις που έγιναν από το ΤΑΕ Λεμεσού, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 21χρονου και εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Συνελήφθη από τα μέλη του ΤΑΕ γύρω στις 4.45 χθες το απόγευμα και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

ΚΥΠΕ