Νίκη Ερχιουρμάν από πρώτο γύρο «εκλογών» με 10 μονάδες διαφορά - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για «προεδρικές»

Νίκη από τον πρώτο γύρο για τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Ερχιουρμάν, στις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα και αυτοδύναμη «κυβέρνηση» για το κόμμα του σε επικείμενες «βουλευτικές εκλογές», προβλέπει δημοσκόπηση του Κέντρου Μελετών Μετανάστευσης, Ταυτότητας και Δικαιωμάτων (CMIRS) που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται από το κέντρο ως «αντανάκλαση της δυσπιστίας προς την παρούσα εξουσία».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της τακτικής τριμηνιαίας δημοσκόπησης του CMIRS που δημοσιεύθηκαν στα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το ΡΤΚ εδραιώνεται ως πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου, ενώ ο Τουφάν Ερχιουρμάν εξασφαλίζει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του νυν Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Σε ερώτηση για το ποιο κόμμα θα επέλεγαν οι συμμετέχοντες σε «βουλευτικές εκλογές», το ΡΤΚ συγκεντρώνει ποσοστό 42,25%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Ακολουθεί το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) με 34,21%. Το Κόμμα Αναγέννησης (ΚΑ) των εποίκων λαμβάνει 4,63%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΚ) και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ) ισοψηφούν με 4,23%. Το Κόμμα του Λαού (ΚΛ) καταγράφει ποσοστό 2,82%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 3,22%.

Στην κούρσα για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο Τουφάν Ερχιουρμάν προηγείται με 50,40%, ποσοστό που του επιτρέπει "εκλογή" από τον πρώτο γύρο. Ο Ερσίν Τατάρ ακολουθεί με 40,60%, υπάρχει δηλαδή μια διαφορά δηλαδή σχεδόν 10 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των δυο Τ/κ πολιτικών. Οι άλλοι υποψήφιοι, Μεχμέτ Χασγκιουλέρ και Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ, λαμβάνουν 1,20% και 0,40% αντίστοιχα. Το 6% των ερωτηθέντων δήλωσε αναποφάσιστο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η διευθύντρια του CMIRS, Μινέ Γιουτζέλ, δήλωσε πως «η σαφής υπεροχή του ΡΤΚ και το γεγονός ότι ο Τουφάν Ερχιουρμάν εμφανίζεται με πλεονέκτημα στην κούρσα για την προεδρία αποτελούν αντανάκλαση της δυσπιστίας που εκφράζεται προς την παρούσα πολιτική εξουσία και της προσδοκίας για αλλαγή».

Πηγή: ΚΥΠΕ