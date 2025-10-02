Έξω από το ΥΠΕΞ για τη Γάζα και την απελευθέρωση του Παγκόσμιου Στόλου Sumud - Σήμερα στις 18.30 η διαμαρτυρία

Με το σύνθημα «Σπάστε την Πολιορκία - Απελευθερώστε τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud», το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα Κύπρου (Global Movement to Gaza Cyprus) καλεί το κοινό σε έκτακτη διαμαρτυρία η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 18.30.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του πληρώματος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, το οποίο κρατείται παράνομα από το Ισραήλ, και ζητά τον τερματισμό του συνεχιζόμενου αποκλεισμού και της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

«Με την κράτηση του πληρώματος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud και την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, το Ισραήλ παραβιάζει αυτές τις υποχρεώσεις και οι κυβερνήσεις που σιωπούν είναι συνένοχες» σημειώνει το κίνημα.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Καλούμε όλ@ σε έκτακτη διαμαρτυρία σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 18:30, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία. Η διαμαρτυρία απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του πληρώματος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, το οποίο κρατείται παράνομα από το Ισραήλ, και ζητά τον τερματισμό του συνεχιζόμενου αποκλεισμού και της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές καλούν όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της κυπριακής κυβέρνησης, να ενεργήσουν σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ) του Ιουλίου 2024.

Το ΔΔΧ επιβεβαίωσε ότι όλα τα κράτη δεν πρέπει να αναγνωρίζουν ή να βοηθούν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και πρέπει να εργαστούν ενεργά για τον τερματισμό του. Τα κράτη έχουν καθήκον να προστατεύουν τους πολίτες, να αποτρέπουν τη συλλογική τιμωρία και να υποστηρίζουν το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση.

Με την κράτηση του πληρώματος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud και την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, το Ισραήλ παραβιάζει αυτές τις υποχρεώσεις και οι κυβερνήσεις που σιωπούν είναι συνένοχες. Το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα Κύπρου (Global Movement to Gaza Cyprus), μαζί με διάφορες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, καλεί τους συμμετέχοντες να σταθούν αλληλέγγυοι με τη Γάζα και τον κρατούμενο στόλου, ενισχύοντας το αίτημα για άρση της παράνομης πολιορκίας στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση των μελών του πληρώματος του στόλου που έχουν απαχθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

