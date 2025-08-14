Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στις 21 Αυγούστου η συνέχεια της «δίκης» των πέντε Ε/κ στα κατεχόμενα

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, οι πέντε Ελληνοκύπριοι δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες.

Για τις 21 Αυγούστου αναβλήθηκε από το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα η «ακροαματική διαδικασία» για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη». Η απόφαση για αναβολή λήφθηκε μετά την άρνηση και των πέντε να παραδεχθούν τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν.

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, οι πέντε Ελληνοκύπριοι δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες. Η «δικαστής» ανέφερε ότι, καθώς κανείς εκ των κατηγορουμένων δεν παραδέχθηκε ενοχή, η διαδικασία δεν μπορούσε να προχωρήσει διαφορετικά. Επίσης, ανέφερε ότι η αναβολή δεν πρόκειται να προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία. 

Έδωσε εντολή στην «κατηγορούσα αρχή» να παραδώσει στους δικηγόρους υπεράσπισης τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ώστε να τα μελετήσουν, καθώς μέχρι τώρα δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά. Σύμφωνα με τη «δικαστή», η αναβολή για τις 21 Αυγούστου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί χρόνος στις δύο πλευρές να προετοιμαστούν για την επόμενη «ακρόαση».

Παράλληλα, το «δικαστήριο» έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων για ιατρική εξέταση τριών εκ των πέντε κρατουμένων, διατάσσοντας την άμεση μεταφορά τους σε γιατρό για έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

