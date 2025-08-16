Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατοικία στην επαρχία Αμμοχώστου

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία το πρωί του Σαββάτου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Σταθμού Αμμοχώστου, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας στο Χ.

Αναφέρει συγκεκριμένα ότι στις 9:20 το πρωί ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε ισόγειο κατοικία, η οποία παλαιότερα χρησιμοποιείτο ως χώρος γραφείων.

Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημιές υπέστη ο εσωτερικός χώρος της οικίας, ο οποίος ήταν διαχωρισμένος με τοιχοποιία κατασκευασμένη από γυψοσανίδες, καθώς επίσης και ο εξοπλισμός της.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού με είσοδο των μελών της Πυροσβεστικής στο κτίριο με χρήση αναπνευστικών συσκευών. Τα αιτία της διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

ΚΥΠΕ