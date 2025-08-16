Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατοικία στην επαρχία Αμμοχώστου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία το πρωί του Σαββάτου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Σταθμού Αμμοχώστου, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας στο Χ.

Αναφέρει συγκεκριμένα ότι στις 9:20 το πρωί ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε ισόγειο κατοικία, η οποία παλαιότερα χρησιμοποιείτο ως χώρος γραφείων.

Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημιές υπέστη ο εσωτερικός χώρος της οικίας, ο οποίος ήταν διαχωρισμένος με τοιχοποιία κατασκευασμένη από γυψοσανίδες, καθώς επίσης και ο εξοπλισμός της.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού με είσοδο των μελών της Πυροσβεστικής στο κτίριο με χρήση αναπνευστικών συσκευών. Τα αιτία της διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

