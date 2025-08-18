Τ/κ Τύπος: «Βαρώσι, κέφι στην παραλία των ερειπίων»

Η θέα γυναικών με τουρμπάνι – μαγιό στη θάλασσα του Βαρωσιού, θέματα εκπαίδευσης, εγκηγματικότητας και στέγασης, απασχολούν τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τ/κ Τύπου.

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη) με τίτλο «Βαρώσι, κέφι στην παραλία των ερειπίων» προβάλλει πρωτοσέλιδα μια φωτογραφία με γυναίκες να κολυμπούν στην παραλία που έχει ανοίξει εντός της περιφραγμένης περιοχής του Βαρωσιού, με μαγιό που καλύπτει και το κεφάλι, ενώ άλλες 2 φωτογραφίες δείχνουν ότι το κιόσκι και η θάλασσα είναι γεμάτα κόσμο. Η εφημερίδα γράφει ότι 51 χρόνια μετά στην παραλία που κυκλοφορούσαν με μπικίνι, τώρα κυκλοφορούν με τουρμπάνια, 51 χρόνια μετά τα μπαλκόνια και τα παράθυρα κτιρίων των ξενοδοχείων όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη ανάσα, κοιτάνε την παραλία. Αλλού γράφει ότι συνεχίζεται σήμερα η απεργία των εργαζομένων σε «ημικρατικούς» οργανισμούς που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί τους μισθούς του Ιουλίου.

Η «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού) με τίτλο «Εκφοβισμός γιατί;» γράφει ότι υπό κράτηση τέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για ένοπλη επίθεση εναντίον καταστήματος εταιρείας πώλησης αυτοκινήτων μεταξύ Κερύνειας και Καρακούμι το πρωί του Σαββάτου, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, αλλά μόνο υλικές ζημιές σε 3 αυτοκίνητα της βιτρίνας. Σε άλλο θέμα υπενθυμίζει ότι πέρασαν 26 χρόνια από τον μεγάλο σεισμό του 1999 στην Τουρκία, με πάνω από 17.000 νεκρούς, με το «επιμελητήριο Τ/κ μηχανικών» να ζητεί τη λήψη μέτρων για τα κτίρια στα κατεχόμενα. Αλλού γράφει ότι εικόνα εμπόλεμης ζώνης είχε περιοχή στην Λευκωσία όπου ένας μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε ατύχημα, χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

Η «Κίπρις» (Κύπρος) με τίτλο «Στόχος μας είναι κάθε νέος να έχει το δικό του σπίτι» προβάλλει δηλώσεις του «πρωθυπουργού», Ουνάλ Ουστέλ στην χθεσινή τελετή κλήρωσης διαμερισμάτων νεαρών ζευγαριών δικαιούχων στο πρόγραμμα «κοινωνικής στέγασης» που θα ανεγείρει «κοινωνικές κατοικίες» στην περιοχή της Μόρφου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η κόρη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, το πρόσωπο της οποίας καλύπτεται στην σχετική φωτογραφία, τραγούδησε για το κατεχόμενο Βαρώσι. Αλλού γράφει ότι ο «πρόεδρος της βουλής», Ζιγιά Όζτουρκλερ είπε πως όλα έγιναν όπως πρέπει για την επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή στα κατεχόμενα και καταδίκασε τις «πιέσεις» της ε/κ πλευράς για να παραιτηθεί από την θέση του Εμπορικού Απεσταλμένου στην Τουρκία.

Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη) με τίτλο «Όταν ανοίξουν τα σχολεία θα υπάρξει χάος» προβάλλει δηλώσεις στην εφημερίδα του γγ της συντεχνίας των δασκάλων, Μπουράκ Μαβίς και του γραμματέα εκπαίδευσης των καθηγητών, Αντνάν Ζεκάι πως μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν θα επιλυθούν τα προβλήματα. Οι δύο συνδικαλιστές κατήγγειλαν κομματικές προσλήψεις εκπαιδευτικών με προσωρινό καθεστώς και λένε πως φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα προσληφθούν πολλοί με αυτό τον τρόπο. Αλλού γράφει ότι ο πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν έκανε συγκεντρώσεις σε χωριά της κατεχόμενης Καρπασίας, τον Βαθύλακα και την Γαληνόπορνη.

ΚΥΠΕ